川普關稅戰滿周年...台股極端分化！AI股再創新高、傳產慘跌 專家：穩懋、富喬絕地重生

2025年4月2日，川普正式開啟「對等關稅」時代。

儘管2026年2月20日美國最高法院以6比3的表決結果做出震撼全球的判決，裁定總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課稅因違反權力分立及越權而違憲，但川普隨即變陣，以《1974年貿易法》第122條款對全球徵收15%基準稅作為150天的過渡，並同步祭出301與232條款強勢銜接。

如今關稅戰已滿周年，台股上演了史上最極端的「分化劇本」：一邊是AI族群在算力豁免政策的保護下，股價勢不可擋地再創新高；另一邊，傳統產業與利基型電子業卻在重重關稅壁壘中艱難求生。

這一年來，台股經歷了一場慘烈的汰弱留強，將市場的優劣勝敗刻畫得淋漓盡致。

來看看將近一年的現在，哪些個股因關稅重擊而陷入經營困局；哪些企業原以為高枕無憂，最終卻難逃關稅流彈的誤傷；而又是哪些公司在逆境中成功轉骨，藉由精準布局重獲新生。

傳產股－紡織族群「關稅使需求不振」

紡織雙雄－儒鴻（1476）、聚陽（1477）：產能傳移至東南亞，降稅利多未能受惠！

儒鴻與聚陽原本的如意算盤本來是想說：把生產線搬到越南、柬埔寨、泰國，成品從東南亞出口美國，就能用較低的當地稅率取代台灣當初較高的關稅。

但這個算盤從一開始就打錯了，後續貿易談判後，越南對美關稅20%、柬埔寨與印尼19%，當台灣宣布關稅從15%降至15%。

而儒鴻與聚陽只能在旁邊乾看，兩大廠主要生產基地早已配置於海外，並非從台灣直接出貨美國，這波降稅紅利與他們完全無關。廠設在東南亞，因此沒有受惠。

屋漏偏逢連夜雨。2026年初，美伊戰爭爆發，荷姆茲海峽運輸受阻，國際油價急漲突破百元大關。

儒鴻與聚陽的核心布料，聚酯纖維與尼龍，全都是石油的下游衍生物，油價一漲，原料成本就跟著燒，原本股價還處於大箱型震盪盤整階段，如今市場對兩檔股票的信心直接潰堤，股價跌幅自對等關稅宣布以來累計約25%。

黏扣帶與鞋材廠－百和（9938）：中國傾銷下的犧牲品

百和在中國無錫與東莞擁有龐大的生產基地，營收占比高達四成。隨著川普重啟301條款針對中國加徵懲罰性關稅，雖然百和直接銷往美國的比重不高，但它卻深受「中國產能過剩」的外部衝擊。

由於大量中國本土輔料企業因關稅被擋在美國門外，這些企業為了生存，轉向全球市場展開瘋狂的低價搶單，在這種惡性競爭下，獲利能力遭到嚴重侵蝕。

在「中國廠關稅重擊」與「同業低價搶單」的雙重凌遲下，百和自對等關稅實施至今，股價已重挫將近30%。

跌幅超越紡織大廠，即使股價跌至46.6元，將配現金股利3元，殖利率約6.4%，股價仍持續走低，反映出市場對其未來獲利能力的極度悲觀。

誤判情勢的苦主：「影響有限」四個字 最終代價最高

自行車雙雄－巨大（9921）、美利達（9914）：高階車需求仍在，但中低階需求急凍

巨大（捷安特）與美利達原本預期關稅影響有限，認為透過轉移產地即可規避，然而卻忽略了最致命的變數：疫情紅利的徹底透支。自行車的使用週期長達5至10年，疫情期間的報復性購車潮已提前榨乾了未來數年的市場動能。當「對等關稅」與232條款墊高了鋁材等原物料成本，直接推升末端售價，原本就疲軟的中低階市場瞬間陷入「需求急凍」。

雪上加霜的是，地緣政治的火苗直接燒向供應鏈。美國海關及邊境保護局（CBP）對巨大台灣據點發布暫扣令，重擊集團營收。

巨大董事長劉湧昌坦言，此舉影響營收約3%至5%，雖正積極補救並期望6月能解套，但市場信心已潰不成軍。

反映在資本市場上，這是一場慘烈的價值重估。

從對等關稅實施至今，自行車雙雄股價跌幅均超過五成：美利達從154.5元一路崩跌至最低65.1元，股價探至24年來新低，兩大自行車廠成為此波關稅戰中最直接、也最無奈的犧牲品。

絕地重生 從「關稅靶心」躍升至「AI供應鏈」

這一類公司的故事最有意思：它們不是沒被關稅影響，而是主動改變了自己在供應鏈裡的產品定位，從「關稅最容易打到的那一層」，爬升到「美國根本不敢輕易課稅、或者根本沒得替換」的高地。

2025年初，穩懋因手機PA需求疲軟加上關稅陰霾，股價一度跌至最低74元。

更糟糕的是，2025年第二季台幣急速升值，匯損直接侵蝕獲利，加上銷美比重超過兩成，第二季毛利率、營益率為18.46%與-3.15%，在雙重利空夾擊讓單季由盈轉虧，每股虧損達0.99元，是穩懋近年最難看的一季財報。

然而，經歷了低谷期後，隨下半年起，美系高階手機拉貨動能回溫，加上轉型有成，開始切入光通訊與低軌衛星領域，穩懋第三季、第四季毛利率、營益率持續上升，第四季分別為31.8%與13.87%，2025年全年稅後純益16.94億元，年增約121%，每股稅後純益4元。

這場反轉的背後，是一場蓄謀已久的轉型。過去營運高度仰賴手機通訊產品，營收占比一度超過五成，但近兩年已主動調整方向，手機通訊比重降至約30至40%，公司不再將成長押注在單一市場。

他透露，穩懋其實十多年前即開始布局低軌衛星，近五年再加入AI、軍工等高階通訊應用，並從微波傳輸延伸至光傳輸技術，通訊距離涵蓋從100公尺到1000公里的多元應用場景。

可以說，目前穩懋正處於另一個五年關鍵的「轉骨」工程；鎖定低軌衛星、AI算力及共同封裝光學（CPO）等大趨勢，藉由掌握核心砷化鎵晶片代工機會，讓技術飛向外太空，也深入AI資料中心的傳輸核心。

富喬（1815）：從「玻纖布代工廠」轉型為「高階電子材料供應商」

傳統玻纖布是標準化大宗商品，低毛利與低議價能力，而玻纖布也只能靠著產業的景氣循環，約每3到5年就會出現一次較為嚴重的「缺料－漲價」週期，讓公司有較明顯的獲利回升。

但在AI帶動下，他們看見了長期的需求，將營運重心轉向高階電子級玻纖材料，鎖定AI伺服器主機板、高速運算封裝基板等對規格要求極苛刻的應用場景。

這類高階產品的本質差異只有一點：買方根本換不了供應商，因為能達到同等規格認證的廠商，全球屈指可數。

更積極的是，富喬把先進製程產品占產能比重目標直接上修至70%。這個數字的含義很直白：未來超過三分之二的產能，都將落在「關稅打不動、需求又強勁」的高壁壘區。

從玻纖布代工廠到高階材料平台，富喬用產品結構的升維，為自己在關稅戰中築起了一道真正的護城河。

變局中的生存法則 從尋找「新商機」

當企業能將產品延伸至AI相關領域時，關稅的影響性也就再重大，在這場台股慘烈的「汰弱留強」中，能笑到最後的，從不是那些費盡心思規避關稅的企業，而是那些「主動轉型」、讓全球供應鏈無法割捨的公司。

在這場全球貿易的大賽局裡，唯有不斷進化的「轉骨」實力，才是企業長期經營最重要的生存方針。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：川普關稅將周年！巨大、儒鴻陷入泥沼，穩懋、富喬靠「轉骨」突圍。