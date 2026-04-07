中東變局下美股收紅 法人：台股為整理格局

2025年4月2日，川普正式開啟「對等關稅」時代。儘管2026年2月20日美國最高法院以6比3的表決結果做出震撼全球的判決，裁定總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課稅因違反權力分立及越權而違憲，但川普隨即變陣，以《1974年貿易法》第122條款對全球徵收15%基準稅作為150天的過渡，並同步祭出301與232條款強勢銜接。 如今關稅戰已滿周年，台股上演了史上最極端的「分化劇本」：一邊是AI族群在算力豁免政策的保護下，股價勢不可擋地再創新高；另一邊，傳統產業與利基型電子業卻在重重關稅壁壘中艱難求生。這一年來，台股經歷了一場慘烈的汰弱留強，將市場的優劣勝敗刻畫得淋漓盡致。 來看看將近一年的現在，哪些個股因關稅重擊而陷入經營困局；哪些企業原以為高枕無憂，最終卻難逃關稅流彈的誤傷；而又是哪些公司在逆境中成功轉骨，藉由精準布局重獲新生。ab

2026-04-07 09:43