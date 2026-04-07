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中東變局下美股收紅 法人：台股為整理格局
美股收紅，台積電ADR上揚近1%。法人認為，台股相對美股位階較高，上週四台股走低，收盤失守短期均線，整體技術面為整理格局，後續仍受中東戰事消息面影響；下週有台積電法說會等題材，惟中東戰事消息每日詭譎多變，須提防行情波動。
美國總統川普（Donald Trump）稍早要求德黑蘭當局重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將打擊伊朗民用基礎設施，但投資人淡化戰事升級疑慮，美股今天收高。
道瓊工業指數揚升165.21點或0.36%，收46669.88點，標準普爾500指數上揚29.14點或0.44%，收6611.83點；那斯達克指數攀漲117.16點或0.54%，收21996.34點，費城半導體指數上漲82.72點或1.06%，收7916.10點。
台股2日跌602.39點，收在32572.43點，成交值新台幣6729.07億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超373.57億元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股連續假期間美股並非天天交易，不必擔心假期後遞延反應，現階段關鍵還是中東戰事，雖然美國總統川普態度每天都變，不過，只要沒更大新利空，美股依然止穩，只是相對於美股，台股位階偏高。
蔡明翰認為，理論上川普應會避免伊朗戰事拖延下去，狀況再糟差不多就是如此，只是現階段油價仍維持高檔，股市承壓。
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