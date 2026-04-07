買盤持續湧入 「權值F4」股東人數創新高

不畏清明連假、中東戰事等不確定因素影響，買盤持續湧入台股權值股。最新統計顯示，台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）及聯發科（2454）等「權值F4」股東人數同步改寫歷史新高，顯示投資人對台股中長期表現抱持高度期待。

根據集中保管結算所資料，截至2日，台股市值前四大公司股東人數同步增長，其中，台積電股東人數攀升至255.95萬人、台達電升至28.34萬人、鴻海升至122.24萬人、聯發科升至31.87萬人，上周依序增加5.33萬人、1.27萬人、0.44萬人、0.84萬人。

重量級科技公司將密集召開法說會，包括台達電14日、台積電16日等，將釋出上季營運狀況與後市展望，若展望優於預期，有望帶動多頭進攻，買盤先行卡位。

法人指出，台股行情雖受制於中東戰火發展，但仍看好中長期表現。利多之一是台積電法說會即將登場，看好第1季營收有機會站上兆元、預估每股稅後純益（EPS）有望突破20元，均有望改寫歷史新高，為台股多方增添軍火彈藥。

聯發科近期股價回測半年線吸引中長期資金逐步進場；台股的AI營收王鴻海近期股價摔破年線，也有不少買盤逢低買進。

除權值F4外，中大型公司股東數創新高的還有台光電（2383）5.89萬人、鴻勁3.3萬人、致茂（2360）2.04萬人、緯穎（6669）9.01萬人、南亞科（2408）31.96萬人、台塑化（6505）11.75萬人、華南金（2880）48.07萬人、永豐金（2890）45.92萬人、信驊（5274）2.28萬人、華邦電（2344）50.34萬人、群聯（8299）11.78萬人。