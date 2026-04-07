台股三好 買盤將歸隊…助力多頭氣勢

台股今（7）日是清明連假後第一個交易日，隨美伊重啟談判，加上首批外銷中東以外買家的LNG運載船可望通過荷莫茲海峽，日、韓股領頭大漲提振市場信心下，有利先前擔憂連假期間國際局勢動盪而先撤出台股的買盤歸隊，力拚破除清明變盤疑慮。

回顧台股清明連假休市期間國際主要股市表現，美股四大指數漲跌互見，亞股則以日、韓股市連續兩個交易日走揚，強勢表態最受矚目，韓國股市累計大漲4.1%，收復5日、10日以及季線等重要關卡；日股累計漲1.8%，並站回5日、10日以及月線等重要支撐。

市場資金簇擁日、韓股市，為台股今天清明連假後開市多頭增添信心。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧總經理黃文清等四大名師的看法，大盤後市正負因子兼具，統整「三好二壞」因素。

「三好」首先是油價高漲不至於影響下半年通膨與聯準會（Fed）降息；其次是台積電（2330）下周四（16日）將舉行法說會，各大外資券商目標價均在2,000元之上，有望提前發動法說會押寶行情並激勵供應鏈表現；第三是美國重量級科技財報15日起登場，有望端出亮眼成績單，助力多頭氣勢。

「二壞」之一是中東戰事仍膠著，且美國總統川普「說變就變」，不確定性仍在；其次是外資心態上仍偏空操作。

操作上，四大名師認為，在美伊沒有明確的停戰訊號前，建議保持基本持股水位，並保留部分現金部位，不宜槓桿操作且不向下攤平。

短線上，若短債ETF、原物料（油輪、塑化等）已有獲利，可適度進行獲利了結，部分轉往科技股，如AI長線趨勢股、晶圓代工、電子五哥、高股息等族群逢低布局，採取平衡式的操作法來應對中東戰火的不確定性。

另外，投資人須關注油價、美元指數表現、Fed會議紀錄、上市櫃公司3月營收、Touch Taiwan智慧顯示展、美國消費者物價指數（CPI）數據、川普是否另開關稅戰場、重量級公司法說會釋出的產業風向球。