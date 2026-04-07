創新版前瞻 聚焦三產業

臺灣證券交易所為推動「亞洲創新籌資平台」，攜手國內兩大國家級智庫—台經院產經資料庫、資策會產業情報研究所（MIC）展開「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫，近期首次推出的研究報告聚焦於「數位雲端」、「電動機械」及「生技醫療」等三大產業。

證交所表示，「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對前瞻產業發展脈絡與動態的理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育，今年3月首波推出的研究報告。

數位雲端（資訊安全服務）產業報告指出，生成式AI運用於各產業，造就資安產業為高成長市場。同時生成式AI也帶來全新的資安挑戰，利用生成式AI自動化生成釣魚郵件內文等攻擊方式，導致自動化攻擊頻率提高，促使資安市場穩健成長約10%。展望今年，受惠AI市場擴張、無人機需求興起及國家政策支持，台灣資業安者憑藉自主研發產品與代理優勢，產業景氣可望持續向上。

電動機械（電動機製造）產業報告指出，全球電動車滲透率達25.5%，每四輛新車就有一輛是電動車。中國為全球主要市場，然電動車關鍵零組件產業競爭激烈，車價惡性競爭、供應鏈高度自行研發，造成非中國廠商進入風險與門檻，促成供應鏈向台灣、韓國等國移轉，我國企業在非紅供應鏈效益下，將享有明顯之轉單商機。展望今年，相關產業處於快速增長期，可望推升全球電驅動系統解決方案市場規模年增率將提高為7.93%。

生技醫療（農業化學品）產業報告指出，在全球糧食需求持續成長與耕地資源受限下，農業生產模式轉向提升單位產量與資源利用效率，帶動農用化學品需求維持成長。全球生物型農化產品市場成長動能強勁，2025至2030年之年複合成長率達13.7%。未來受全球糧食需求成長及永續農業與減碳政策推動下，農業生產模式轉向提升單位產量與資源利用效率，將帶動農用化學品需求維持成長。

證交所將持續扮演資本市場的推手，透過前瞻產業研究報告計畫的推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業，未來每個月將針對前瞻產業發布計三至五篇的產業研究報告。