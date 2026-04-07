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陳正偉專欄／AI伺服器、半導體 長線主流

經濟日報／ 陳正偉
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI伺服器示意圖。圖／AI生成

3月台股在美伊戰事升溫下，指數出現明顯修正。外資3月累計賣超上市部位達9,682億元，創最大單月賣超紀錄，尤其權值股與高基期電子股首當其衝。進入4月後，外資賣壓能否明顯趨緩，將是台股能否止穩回升的重要觀察指標；若外資賣超幅度縮小，甚至轉為回補，市場情緒與風險偏好才有機會逐步修復。

從技術面看，這波拉回並非全然負面。台股近十年經驗顯示，當指數與年線乖離擴大至35%以上的極端區，短線原本就容易因突發事件干擾而出現逾一成修正，而此次在美伊戰事衝擊下，台股已修正約15%，技術面其實已逐步進入滿足區，代表先前因資金追價累積的過熱現象，正透過這波急跌進行消化。從經驗推估，當這類急跌完成後，後續走勢較可能轉為往前高挑戰後的高檔震盪整理，而非一路失速下挫。

現階段關鍵不在預測最低點，而在確認止穩訊號是否浮現；若後續台股重新站穩月線，且短期均線同步轉為上揚，才代表短線賣壓開始鈍化，市場信心也有機會逐步修復。

總體經濟方面，美國2月零售銷售金額達7,383.6億美元，月增0.6%、年增3.7%，顯示在1月小幅下滑（-0.1%）後，消費動能出現明顯回升；核心零售銷售仍成長0.4%，優於前值的0.2%，顯示消費動能穩健。市場目前仍聚焦中東局勢是否進一步推升油價、加重通膨壓力，不過，與過去石油危機時代相比，當前全球能源供給更分散，美國頁岩油供應也較具彈性，因此油價雖可能因戰事短線急漲，但要演變成長期、全面性的能源危機，難度仍高。

此外，川普對美伊戰事說法前後不一，也成為市場波動來源，川普發表演說稱對伊朗戰爭目標接近完成，但同時也說要猛烈打擊伊朗所有發電廠，政策訊號反覆，加深市場對後續局勢不確定感，短線操作難度同步升高，因此後續除觀察戰事本身發展，也要留意美方態度是否趨於一致。只要國際政治訊號未明，市場情緒就難以快速回穩，盤勢震盪也可能延續一段時間。

回到台股配置面，現階段仍可將行情定調為「長線趨勢未變，短線修正創造機會」。AI伺服器組裝、先進半導體封裝、半導體設備、記憶體、光通訊、散熱、電源管理與高階PCB，仍是中長線較具成長性的主流方向。股價拉回主要反映外資調節與評價修正，而非產業趨勢反轉。

操作不宜躁進追高，但也不必過度悲觀，宜控制持股水位、避免過度槓桿，並聚焦三指標，一是4月外資賣超是否收斂甚至轉為回補，二是國際油價是否由急漲轉為高檔震盪後下跌，三是台股能否重新站穩月線，且短期均線同步轉為上揚。若三項條件逐步改善，台股有機會止穩，再朝前高附近震盪整理格局發展。（作者是玉山投顧總經理）

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