快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／績優傳產 逢低布局

經濟日報／ 新光臺灣半導體30ETF投資團隊

盤勢分析

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

從基本面觀察，台股經濟基本面維持向上、上市櫃企業營收、獲利也持續成長，加上美科技巨頭AI資本支出仍呈現擴張，AI長線趨勢繼續看漲。

投資建議

主動投資操作上，可留意電子輪漲族群，鎖定本益比相對合理、法人尚未高持股等標的，另搭配高股息股布局，掌握2026年有轉機成長題材的個股為宜。傳產股方面，可留意財報表現佳的績優價值股逢低布局。

被動投資則看好受惠全球AI需求火熱的半導體產業，2026年正迎來新一輪漲價周期，整體半導體行業從去庫存轉向量價齊升的新擴張階段，結構性的中長期投資機會持續浮現，預估台股半導體ETF中長期股價表現有望脫穎而出。

美國 川普 共和黨

延伸閱讀

台積電艦隊躍亂世明燈 牧德、創意等吸引投資人目光

台股、美股ETF Q2淘金利器

華南呂仁傑 防禦型布局

市場隱憂…美股本周走勢 專家：端看CPI

相關新聞

台股三好 買盤將歸隊…助力多頭氣勢

台股今（7）日是清明連假後第一個交易日，隨美伊重啟談判，加上首批外銷中東以外買家的LNG運載船可望通過荷莫茲海峽，日、韓股領頭大漲提振市場信心下，有利先前擔憂連假期間國際局勢動盪而先撤出台股的買盤歸隊，力拚破除清明變盤疑慮。

買盤持續湧入 「權值F4」股東人數創新高

不畏清明連假、中東戰事等不確定因素影響，買盤持續湧入台股權值股。最新統計顯示，台積電、台達電、鴻海及聯發科等「權值F4」股東人數同步改寫歷史新高，顯示投資人對台股中長期表現抱持高度期待。

就市論勢／績優傳產 逢低布局

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

日韓股市雙雙走揚 站上重要關卡

日韓股市6日午盤前呈現上漲，反應部分船隻已通過荷莫茲海峽、美國總統川普稱伊朗正與美國協商，相信雙方能達成協議等好消息，其中，日經225指數漲幅超過1%，盤中站上月線、韓股也約有0.7%上下的漲幅，盤中站上季線。

台股3月暴跌「現金為王」成主流 一年期存款利率最高衝1.81%

台股3月重挫3,691.5點，創下史上最大單月跌點紀錄，在全球政經不確定性升溫之際，市場避險情緒快速升高，「現金為王」再度成為投資人普遍採取的防禦策略。隨著資金轉向保守配置，具流動性與穩定收益特性的存款商品，重新受到青睞。

台股法說行情有影 有望催動報復性反彈攻勢

中東戰事未見落幕跡象，加上美國總統川普再下「地獄將降臨」的最後通牒，市場專家多認為，台股短期內仍處於震盪格局，隨著法說會行情蓄勢待發，多頭瞄準16日權王台積電法說會，若釋出強勁營運展望，將帶領大盤展開新一波報復性反彈攻勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。