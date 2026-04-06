日韓股市雙雙走揚 站上重要關卡

日韓股市6日午盤前呈現上漲，反應部分船隻已通過荷莫茲海峽、美國總統川普稱伊朗正與美國協商，相信雙方能達成協議等好消息，其中，日經225指數漲幅超過1%，盤中站上月線、韓股也約有0.7%上下的漲幅，盤中站上季線。

展望日股後市，富蘭克林證券投顧表示，日股具獨特投資優勢，在於日本正歷經世代級的體制轉變，可持續的通膨已回歸，刺激投資信心重返日本企業界並帶動一波為期多年的投資循環，經濟正常化為企業獲利帶來通縮時期所缺乏的成長動能，且公司治理改革已成主流並推動股東權益報酬率改善，這些都是已經深植的結構性優勢，這些體制變化可望透過本益比重新評價（Re-rating）為投資人創造額外報酬的潛力。

至於在韓股部分，國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，韓國金融服務委員會預計最快於5月推出首批單一股票槓桿ETF，鎖定韓股龍頭三星電子與SK海力士，顯見市場對半導體雙雄的高度關注。

受惠於AI對高頻寬記憶體（HBM）的強勁需求，掌握全球市佔與定價權的三星與SK海力士表現可期；隨市場消化對記憶體需求的錯誤解讀，資金逐漸回流記憶體類股，此外，SK海力士傳出下半年赴美上市，預計將吸引更廣泛的海外資金注入。

三星工會通過5月罷工提案，若勞資僵局持續，恐將擾亂生產線並加劇全球記憶體供應缺口，反而可能延續記憶體「超級周期」。在AI邁入推論應用爆發期的當下，投資人若想精準布局，可透過台韓兩地核心AI供應鏈，高效參與跨國科技紅利。