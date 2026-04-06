地緣政治風險短暫降溫帶來短線反彈是死貓跳？法人：回調趨勢不止

加權指數2日下跌602點，收在32,572點，成交量約7,026億元。籌碼面部分，三大法人賣超372.5億元，其中外資現貨賣超386.9億元，期貨淨空單增加3,482口至34,855口；投信買超84.2億元，自營商賣超69.8億元。上周台股下跌540點，跌幅1.6%，周線連二黑。

永豐期貨指出，即便地緣政治風險短暫降溫，市場原有的回調結構並不會因此逆轉，而上周四盤勢的走法再次驗證這個觀點，早盤或許仍有資金試圖延續前一日的反彈情緒，但隨即賣壓湧現，顯示所謂的戰爭緩和並未帶來實質基本面改善，反而更像是市場藉題發揮的短線反抽，也就是典型的死貓跳，這種反彈往往出現在空頭初期或中段，用來釋放過度悲觀情緒，同時吸引錯誤的抄底資金進場，進一步成為後續下跌的燃料。

永豐期貨分析，從結構來看，目前指數已經跌破關鍵短期均線支撐，成交量並未有效放大，代表承接力道不足，而外資動向亦偏向保守甚至持續調節，顯示主導資金對於後市並不樂觀，在這樣的背景下，回測三萬點整數關卡的機率正在快速上升，該位置不僅是心理支撐，同時也是前波整理區的下緣，一旦觸及甚至跌破，將進一步觸發技術面停損與程式交易賣單。

更關鍵的是時間結構，目前這一波回調並非單日或單週事件，而是中期修正循環的一部分，預計至少延續至第2季末，若川普在期中選舉前無法有效穩定通膨、財政與國際局勢，市場信心將進一步動搖，資金可能從風險資產撤出，轉向防禦或現金部位，這將使第3季開始的行情不只是技術性回調，而是有機會演變為更具系統性的空頭趨勢。