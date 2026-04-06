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台股3月暴跌「現金為王」成主流 一年期存款利率最高衝1.81%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台股3月重挫3,691.5點，創下史上最大單月跌點紀錄，在全球政經不確定性升溫之際，市場避險情緒快速升高，「現金為王」再度成為投資人普遍採取的防禦策略。圖/本報資料照片
台股3月重挫3,691.5點，創下史上最大單月跌點紀錄，在全球政經不確定性升溫之際，市場避險情緒快速升高，「現金為王」再度成為投資人普遍採取的防禦策略。圖/本報資料照片

台股3月重挫3,691.5點，創下史上最大單月跌點紀錄，在全球政經不確定性升溫之際，市場避險情緒快速升高，「現金為王」再度成為投資人普遍採取的防禦策略。隨著資金轉向保守配置，具流動性與穩定收益特性的存款商品，重新受到青睞。

根據中央銀行最新統計，目前活期儲蓄存款利率以王道銀行（2897）及將來銀行表現相對較佳，均達0.875%。定存利率方面，將來銀行在短天期產品中表現突出，一個月期利率達1.235%、三個月期為1.3%，均居市場之冠；半年期則由連線銀行以1.48%領先，同樣吸引資金停泊；至於一年期定存，將來銀行以1.81%奪冠，顯示數位銀行在利率競爭上持續搶占優勢。

另一方面，金管會公布的最新數據顯示，截至今年2月底，高資產客戶無論在客戶數量、管理資產規模（AUM）或累計交易金額方面，皆呈現顯著成長，反映台灣高資產族群的財富規模與投資動能持續擴大。其中，銀行端高資產客戶數量一年內大增近萬人，資產配置卻明顯偏向保守，高達42.7%的資金停泊於存款，凸顯在市場震盪之際，資產保全仍為首要考量。

金管會 台股 將來銀行

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