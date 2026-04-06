台股法說行情有影 有望催動報復性反彈攻勢

中東戰事未見落幕跡象，加上美國總統川普再下「地獄將降臨」的最後通牒，市場專家多認為，台股短期內仍處於震盪格局，隨著法說會行情蓄勢待發，多頭瞄準16日權王台積電（2330）法說會，若釋出強勁營運展望，將帶領大盤展開新一波報復性反彈攻勢。

台股4月起將進入法說會旺季，目前透過公開資訊觀測站公告召開法說會的上市櫃公司已達26家，包括本周開始的緯創、全國電、景碩、力積電等將在7日登場；創見、東浦、雃博、全訊則在8日；太子、宣德、正基、久昌為9日；10日為鴻海、兆豐金、永道-KY。

下周更是重量級廠商密集召開法說會的時間點，包括13日的南亞科；14日光寶、台達電、廣宇、宏碁、漢達、東方風能等；15日的亞德客-KY、群聯；台積電16日法說會更是萬重矚目的焦點。

統計4月將召開法說會的公司，主要集中AI、記憶體、金融等族群。其中，市值最大、對台股影響力最大的是權王台積電46.9兆元，其後依序是權后台達電3.7兆元、南亞科6,212億元、兆豐金5,822億元；其它超過1,000億元的還有緯創、群聯、光寶、力積電、亞德客-KY、友達、創見等公司。

美股2日雖因川普在全國演說中，再次嗆聲「未來二至三周內大力打擊伊朗」，內容與市場對美伊戰事有望落幕的期待有高度落差，拖累台股上周四重挫，但在傳出伊朗與阿曼起草荷莫茲海峽通航協議中，儘管布蘭特、WTI原油價格都反彈至110美元附近，那斯達克、標普、費半指數都由黑翻紅。

3日因耶穌受難日而休市，不過川普4日語氣強硬的指出，「再過48小時，地獄將降臨到伊朗頭上」下，市場對台股短線看法也趨於保守。由於中東緊張情勢反覆，台股短線仍將面臨外資調節等壓力，而隨上市櫃公司陸續召開法說會說明營運現況與未來展望，法人預期將有助恢復市場多頭信心，進一步帶動大盤反彈。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台股在中東緊張情勢未落幕前，行情仍將趨於震盪，而激勵股價走勢的最有力靠山，就是基本面表現。

尤其是在法說會旺季時，公司多會說明上一季的營運狀況與後市展望，只要內容符合或優於預期，都可望激勵自身股價走勢，而台積電、台達電、南亞科等大型權值股，更可望帶動盤勢吸引新一波多頭人氣進場。