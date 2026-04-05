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永豐金證券「線上調額」神救援 首創APP主動通知額度不足

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券宣布，即日起提供「全程線上、最快1天生效、主動提示餘額不足」的全新調額體驗，幫助投資人承接市場熱度帶來的投資機會。(永豐金證券/提供)
永豐金證券宣布，即日起提供「全程線上、最快1天生效、主動提示餘額不足」的全新調額體驗，幫助投資人承接市場熱度帶來的投資機會。(永豐金證券/提供)

市場越熱，調額需求越旺。2025台股集中市場日均成交值4160億元，寫下歷史新高，加以ETF熱潮持續帶動新投資人入市，網路開戶預設額度較低，使投資人原本設定的電子下單每日限額，很容易在行情快速波動下不敷使用。券商科技領頭羊永豐金證券宣布，即日起提供「全程線上、最快1天生效、主動提示餘額不足」的全新調額體驗，幫助投資人承接市場熱度帶來的投資機會。

統計台股集中市場日均量已經從2022年谷底2422億元，成長至2025年4160億，國際地緣政治（如美伊衝突）干擾，盤勢劇烈震盪，更促使投資人的交易頻率可能有增加需求。

為解決投資人下單當下立刻需要額度，卻因調額流程繁瑣，極有可能錯過進場時機的焦慮，永豐金證券宣布提供便民「線上交易額度調整」。客戶完全不需要跟公司請假跑櫃檯，也省去繁瑣的紙本簽署，只要透過數位介面（大戶投APP、iLeader、新理財網三大電子下單平台）動動手指就能更提出申請，最快 1 天即可生效。同時將「主動提示」整合進實際交易流程，解決投資人「下單額度不足」：

委託失敗即時救援：目前於大戶投APP的台股下單與台股智慧單委託紀錄畫面，皆會跳出通知。額度不足委託失敗，系統主動於「錯誤訊息」下方導引「調整交易額度」按鍵，一鍵跳轉網頁申請，省去尋找路徑的負擔。

視覺化額度儀表板：在大戶投APP下單匣工具列新增「額度」按鈕，快速查詢「單日已用／剩餘額度」，資金水位透過獨創的半圓形儀表板一目瞭然。

主動式橫幅提示：當交易紀錄偵測到額度不足失敗，大戶投APP系統將於列表頂端顯示警示橫幅，導引投資人點選申請，確保下次行情不再錯失。

永豐金證券已整合政府MyData（個人化資料自主運用）的平臺資料，省去客戶上傳紙本財力證明的步驟，同時串接永豐金控資料共享，在客戶同意的前提，可將永豐銀行的帳戶存款與永豐金證券的庫存當視為財力證明的一部分，加速線上調高當日買賣額度的流程。調整額度將根據客戶財力證明而定。

台股 永豐金控 永豐銀行

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