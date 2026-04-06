就市論勢／太空衛星、AI 可短打

台股上周四（2日）在全球投資人關注美國總統川普有關美伊戰爭演說中，指數跳空開高後快速向上衝至33,497點、上漲323點，但隨著川普表示在接下來兩到三周內將給予伊朗極其沉重打擊，導致失望賣壓湧現，指數快速由紅翻黑，終場下跌602點、以32,572點作收。

2026-04-06 00:24