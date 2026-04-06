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就市論勢／太空衛星、AI 可短打
盤勢分析
護國神山台積電（2330）股價承受補跌壓力。第1季ASML、TSM股價表現最強勢，股價僅跌10%，因此3月下旬出現補跌壓力，預計至4月16日台積電法說前陸續出現回補買盤。
記憶體指標美光（MU）3月暴跌呈現標準多殺多格局，基本面成長無虞，主因是利多鈍化後股價技術面反轉籌碼鬆動，導致消息面引爆全球記憶體股股價重挫。
美光暴跌導致韓股暴漲暴跌，三星電子市值縮水218兆韓元；SK海力士市值減少99兆韓元，合計蒸發317兆韓元約新台幣6.3兆元，韓股波動程度遠超過台股。
2025年第2季開放主動式台股ETF，一年內總檔數成長至12檔，未來將持續增加，投信證券銀行金融圈總動員推動主動式ETF業務，包括主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優、主動復華未來、主動統一台股增長、主動野村台灣50、主動兆豐台灣豐收等受益人數均創新高。
投資建議
主動式ETF對AI題材「買小不買大」、「買新不買舊」。伺服器代工大廠營收規模大，股價投資績效牛步化；而先進製程設備及散熱、光通訊、矽光子、PCB、電源供應器規格升級等為主動ETF的核心持股，只要籌碼安定、技術面維持多頭格局，本益比可從20倍被調高到50倍以上，例如某一主動科技ETF十大持股包括台積電、台光電、智邦、穎崴、奇鋐、旺矽、嘉澤、群聯、川湖、高力，堪稱「千金股ETF」。
建議短線聚焦AI供應鏈、太空衛星題材、半導體設備、先進封測、矽光子、台塑集團、通膨概念與原物料等。
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