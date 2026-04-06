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美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

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一周盤前股市解析／光通訊、CCL、散熱 聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周四（2日）在全球投資人關注美國總統川普有關美伊戰爭演說中，指數跳空開高後快速向上衝至33,497點、上漲323點，但隨著川普表示在接下來兩到三周內將給予伊朗極其沉重打擊，導致失望賣壓湧現，指數快速由紅翻黑，終場下跌602點、以32,572點作收。

盤面結構上，資金從權值股轉向題材股輪動，尤其面板、PCB與記憶體族群表現相對強勢；反觀台積電（2330）等大型權值股則偏向整理，使大盤上攻動能受限。市場持續關注AI、低軌衛星等成長題材，資金呈現選股不選市的狀態。

統一投顧協理陳晏平表示，美國3月小非農遠超預期，加上中東戰事消息每日詭譎多變，在雙方未正式撤兵前，仍須提防行情波動。中長線布局者，仍建議嚴控持股比例，長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，美伊戰事在短期內仍無法完全平息，加上短線成交量能低迷、反應追價仍相對保守，主要受戰事變化仍需持續關注，加上節前觀望心態，因此短線暫先觀察能否站穩季線、並反攻月線。

近期盤面焦點回歸產業與基本面，光通訊、CCL、玻璃基板、散熱、低軌道衛星、先進封裝等族群，持續關注。

第一金投顧協理黃奕銓表示，美伊戰事仍未完全落幕，主要係因川普政策的預測性低，後續關注國際油價走勢、荷莫茲海峽通行狀況、地緣政治風險等因素，可擇優布局基本面佳的個股，操作上嚴控持股水位、低接不追高，保持風險控管。

美國 川普 台積電

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