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台股回測月線 法人：可視為布局時機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北股市上周下跌540點，主要仍受美伊戰與和風向劇烈影響，法人表示，台股回測季線，可以視為布局時點，但油價高漲處於百元以上，要小心以對。圖／本報資料照片
台北股市上周下跌540點，主要仍受美伊戰與和風向劇烈影響，法人表示，台股回測季線，可以視為布局時點，但油價高漲處於百元以上，要小心以對。圖／本報資料照片

台北股市上周下跌540點，主要仍受美伊戰與和風向劇烈影響，法人表示，台股回測季線，可以視為布局時點，但油價高漲處於百元以上，要小心以對。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場全皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，預期在美伊雙方未正式撤兵前，仍須持續提防行情波動，不過從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股目前回測季線位置，反而可視為良好的分批進場布局時點。

永豐金投顧指出，原先市場預期美伊衝突將告一個段落，但在川普演講後降低了對停戰的預期，油價繼續走高，長時間下恐引發類似於停滯性通膨的擔憂，進一步壓低降息空間與機率，但VIX僅爬升至25.93，相較之前周一更低，反映市場仍對戰爭抱持正向態度，唯獨油價仍處於百元以上高位，需謹慎應對。

永豐金投顧指出，現在族群集中在兩條主線，第一是 AI 高速傳輸供應鏈，半導體設備廠在先進封裝產能供不應求，第二是塑化族群，荷姆茲海峽封鎖推升乙烯自 2 月底漲七成、苯乙烯同步走高，弱勢族群以記憶體與電機為主，Google 發表 TurboQuant 壓縮技術記憶體族群首當其衝；重電族群面臨國際大廠 GE Vernova、Siemens Energy 擴大變壓器產能的競爭壓力，電機指數五日跌 3.8%，IC 設計族群承壓。

郭明玉認為，看好台灣科技產業的能見度佳，若台股能不跌破3月初低點並守穩33000點大關之上，預期戰事干擾消除、止跌回穩後，仍為台股多方投資主軸，建議可擇優布局，留意法人籌碼變化，並以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件等族群為首要選擇。

台股 台北 美伊戰爭

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