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中東衝突短期難解 未來一周美股要觀察四大變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄內容與Fed官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

三是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

四是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國2025年第4季國內生產毛額（GDP）成長率終值；4月密西根大學消費者信心指數初值；3月ISM非製造業指數、核心CPI；2月核心個人消費支出（PCE）、工廠訂單、耐久財訂單等。

富蘭克林投顧指出，如果通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸。但預期AI浪潮將延續，長遠來看，科技股仍將維持多頭格局。

富蘭克林投顧表示，資金將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議投資人多元布局，以掌握多元投資機會。

雖然AI發展衝擊部分軟體股，但富蘭克林投顧指出，資金並未全面撤出軟體股，而是更集中投資於能在AI浪潮下更具韌性的領域，包含資安、支持企業AI部署的資料平台、電子設計自動化（EDA）軟體、嵌入複雜關鍵任務工作流程的特定垂直產業軟體。

美國 關稅 美股

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