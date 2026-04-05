仍有降息機會 短天期債券投資價值浮現

時序進入2026年第2季，回顧首季全球市場在通膨疑慮與地緣衝突夾擊下大幅波動。布蘭特原油強衝百美元關卡，點燃通膨恐懼並壓抑降息預期，導致美債殖利率持續攀升。儘管局勢緊繃，在高油價與利率路徑不明的背景下，債市承壓情緒揮之不去，持續考驗投資人的避險與資產配置韌性，不過現階段利率仍處於歷史高檔，債券資產對於投資人，仍屬具吸引力的配置標的。

國泰投信指出，地緣政治不確定性導致通膨預期波動，就業市場亦持續呈現供過於求的狀況，使聯準會降息時點有待觀察，不過現階段判斷今年仍有機會降息，中長期貨幣政策方向偏向寬鬆趨勢不變，在利率處於相對高檔之際，債券投資建議回歸收益考量。針對現階段的市場環境，透過高度分散且聚焦短天期的工具進行配置，成為平衡收益與風險的折衷方案。國泰優選非投等債（00727B）持有逾200檔的1到5年期短債，具備分散性與低利率敏感度的防禦優勢，若想參與本次除息，投資人可留意最後買進日為4月17日，並於4月20日除息。

國泰優選非投等債基金經理人陳韻竹表示，根據3月聯準會FOMC會議決議，基準利率雖維持不變，但官方上調經濟成長與通膨展望，點陣圖顯示2026、2027兩年預計僅各降息一碼。這份數據反映出市場共識朝向「不著陸」情境傾斜，美銀美林最新調查也證實，多數經理人雖不擔心經濟衰退，但對通膨與停滯性通膨的焦慮感正顯著升溫。在利率路徑不明確的當下，短天期資產因對利率變動敏感度較低，防禦特性脫穎而出。

00727B經理人陳韻竹提到，儘管地緣衝突與科技業發債導致信用利差略微走擴，但整體仍處於歷史低點，並未出現系統性風險。目前美國非投資等級債指數殖利率約7.68%，優於過去15年的平均水準，投資價值已逐步浮現。從資產配置的角度分析，非投資等級債具備高票息保護與波動度低於股票的特性，適合做為股債之間的衛星配置，協助投資人在維持收益率的同時，有效降低整體投資組合的震盪壓力。

00727B追蹤的彭博優選短期美元非投等債（中國大陸除外）指數，鎖定到期年限1至5年的美元非投等債，並要求票面利率不低於4.5%。該指數不僅排除次順位債券以強化資產品質，更嚴格限制單一發行人權重不得超過2%，並排除中國市場風險，確保投資組合兼具分散性與市場流動性。面對2026年高利率與市場震盪並存的挑戰，00727B結合「短天期防禦」與「嚴謹風控」優勢，配合季配息機制有望為投資人打造可預期的現金流，成為當前不確定環境的資金停泊避風港。