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地緣政治干擾短期震盪 印度股市具備中長期投資價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度股市展望概況。(資料來源：瀚亞投信)
印度股市展望概況。(資料來源：瀚亞投信)

中東地緣政治風險升溫，短線干擾全球股市走勢。法人表示，印度股市短期面臨油價波動與外資動向反覆等逆風，但整體經濟基本面仍展現高度韌性；近年服務出口、軟體產業及海外匯款持續成長，使經常帳結構明顯改善，對高油價的承受能力亦較過往顯著提升，即便油價短期上行，對整體經濟與資本市場的衝擊相對可控。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度實體經濟動能穩健，內需與製造業持續扮演成長核心引擎。在政府推動基礎建設投資、製造業升級與數位經濟發展的政策支持下，企業投資與內需循環形成良性支撐。此外，通膨結構亦呈現分歧，核心通膨趨緩，有助於政策維持彈性，為經濟成長保留調整空間。

資本市場方面，外資與內資短期拉鋸，市場波動仍在所難免，但基本面條件未見明顯惡化。林庭樟指出，隨著美印貿易與關稅協議逐步定調，雙邊在供應鏈與科技領域的合作持續深化，有助於提升印度在全球「去風險化」供應鏈重組中的戰略地位，為中長期股市表現奠定基礎。

林庭樟認為，短期市場雜音與地緣政治變數仍可能造成波動，但在政策支持、經濟結構改善及內需動能支撐下，印度中長期投資價值逐步浮現，投資人可在市場回歸基本面過程中，審慎關注具備成長潛力的投資機會。

通膨 資本市場 中東

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