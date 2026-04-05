土洋力拱黑馬強勢進擊 大聯大、兆豐金等獲買盤青睞

中東戰火爆發以來，外資瘋狂從台股提款近兆元、達9,836億元，而投信在同期間大多站在買方。篩選近一個月來，外資逆勢買、投信加碼，「雙金」同步買超，且股價強勢個股，包含大聯大（3702）、兆豐金（2886）、欣興（3037）及華固（2548）等16檔，不僅抗震，還有機會持續匯集人氣上攻。

凱基投董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利及群益投顧董事長蔡明彥都認為，3月以來，台股震盪下挫，主要來自消息面影響投資人情緒。

因台股處於歷史高檔區，遭外資賣股求現，但國內投資人仍樂觀看待後市，形成外資與內資不同調情況。

不過，外資仍針對特定股票布局，其中，不乏AI相關的科技股，也包括獲利具成長性或配息穩定的傳產股。

統計外資及投信過去一個月同步買超、合計超過4,500張個股，包含大聯大、中鼎（9933）、新興（2605）、兆豐金、聯茂（6213）、長榮航（2618）、欣興、統一證（2855）、華固、一詮（2486）、鈊象（3293）、富采、辛耘（3583）、矽格（6257）、信邦（3023）及訊芯-KY（6451）。這些個股股價都在站在月線之上，相對尚未收復月線的大盤強勢。

外資及投信過去一個月買超半導體通路商大聯大約9.1萬張，顯然看好大聯大過去穩定配息、及其在AI伺服器零組件供應優勢與透過子公司布局飛行汽車商機。

ABF載板龍頭欣興股價觸及達594元歷史新高後拉回，但拉回期間，外資及投信趁機加碼1.6萬張，今年來合計買超達19萬張，主要看好上半年的成本漲價帶動及下半年的市場需求拉動。

而聯茂、富采及矽格股價也都在歷史新高水準，凸顯法人看好其後市。

中鼎、鈊象與華固等傳產族群因業績具成長性，加上鈊象與華固過往配息不差，一些主動式高息ETF默默布局等待後續題材發酵。

李秀利表示，中東戰事讓大盤反覆測試下檔支撐力道，但在台股基本面看好下，可關注法人買超股，伺機進場，搭上多頭列車。