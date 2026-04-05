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銀行股殖利率 王道銀領先突破5% 今年擬配息0.52元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
王道銀。圖／王道銀提供
王道銀。圖／王道銀提供

上市銀行股目前已有六家公告股利政策，現金股利加計股票股利配發率大致都有六成以上；若以4月2日收盤價估算現金股息殖利率，以王道銀行（2897）衝破5%最高。

法人表示，攤開已公告股利政策的六家上市銀行股，現金股息殖利率以王道銀行暫居領先，王道銀行董事會決議通過今年擬配發0.52元現金股利，掛牌上市以來新高，現金股息殖利率達5.17%，王道銀行總經理李芳遠先前表示，現金殖利率超過5%，希望能吸引穩健投資人長期關注。

上海商銀（5876）今年擬配發現金股利1.8元、股票股利0.1元，合計總股利1.9元，總股利為2020年度以來新高，若以4月2日收盤價估算，現金股息殖利率達4.55%；遠東銀（2845）預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計總股利0.6335元，現金股息殖利率也在4%之上；高雄銀（2836）、聯邦銀（2838）、台中銀（2812），現金股息殖利率在4%以下。

此外，彰銀（2801）、台企銀（2834）目前尚未公布股利，市場關注這兩家公股的股利水準。根據目前法人預估及法說會釋出的股利方向，其中彰銀法說會透露，整體股利比前一年高並以現金股利為主；彰銀去年每股稅後純益（EPS）1.51元、若以過去三年配發率約75%來看，法人預估總股利有望上看1.1元，且以現金股利為主基礎下，現金股息殖利率將超過3%。

至於台企銀，去年台企銀EPS為1.26元，法說會揭示股利政策將維持以股票股利為主，搭配部分現金股利，法人預估總股利有望比上一年的0.8元微幅增加。

台企銀 遠東銀 股息

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