高殖利率金控股超人氣 國泰、凱基、中信、富邦有望衝破4.5%

中東情勢牽動近期股市表現，具備高現金股利、高殖利率的金融族群成為資金避風港。隨上市金控陸續公告股利及法說會釋出股利方向，法人圈預估，超過半數、八家金控現金股息殖利率可達4%以上，國泰金（2882）、凱基金（2883）、中信金（2891）、富邦金（2881）皆有望衝破4.5%。

截至目前13家上市金控中，玉山金、元大金、永豐金、合庫金、國票金共五家董事會已通過今年擬配發的股利政策，另根據投顧預估其餘八家尚未公告股利概況，預期13家金控現金股息殖利率都有3%以上，其中八檔現金股息殖利率有望超過4%，四檔有望逾4.5%。

根據法人圈預估，國泰金現金股利預估區間在3.3~3.4元，現金股息殖利率可望對照同業高標水準，然根據國泰金法說會釋出的股利方向，現金股利配發有望看齊去年3.5元水準，若以現金股利3.5元估算，現金股息殖利率達4.8%。凱基金法說會也釋出佳音，今年擬全數配發現金股利，且金額不低於去年的總股利0.95元，一舉拉高現金股息殖利率至4.7%。

中信金法說會上透露，股利配發率將朝六成邁進，法人預估，今年現金股利上看2.5元，現金股息殖利率預估逾4.5%；富邦金今年有機會配發4元現金股利，現金股息殖利率預估同樣超過4.5%。

法人預估，兆豐金今年現金股利約在1.65~1.7元、第一金現金股利上看1.2元，台新新光金現金股利也上看至1元，現金股息殖利率皆有望超過4%。

從已公告股利政策的金控來看，其中玉山金擬配發1.4元現金股利，現金股利創下新高，股息殖利率達4.3%。元大金擬配發每股2.2元股利，首度配出2元以上水準，其中現金股利1.8元、股票股利0.4元，現金股息殖利率3.9%。

永豐金預計配發每股現金股利1.1元及股票股利0.2元，合計總股利1.3元，為金控創立以來最高，現金股息殖利率3.4%。合庫金每股擬配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，現金股息殖利率3.3%。國票金每股擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，總股利0.589元，現金股息殖利率也有3.3%左右。