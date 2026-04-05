力積電、景碩、所羅門 將談業績

臺灣證券交易所舉辦「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，其中包括力積電、景碩（3189）以及所羅門等，將分別參與7、8日的場次。外界將關注力積電的成熟製程市況以及布局AI領域，還有景碩對載板趨勢看法和所羅門的機器人應用等。

力積電將今年視為「谷底翻身」的關鍵年，聚焦AI、記憶體代工及先進封裝（3D AI）策略。而受惠美光合作案、產能利用率提升與報價調升，營運看好，目標將3D AI晶圓代工營收占比顯著提升，預期今年營運表現將持續改善。

力積電規劃將於18個月內分階段與美光合作，透過轉讓銅鑼廠產能，並為美光代工後段晶圓製造，切入HBM先進封裝供應鏈，預計將大幅優化財務結構。

景碩日前已公布3月自結合併營收39.39億元，月增22.9%、年增25.1%，創單月次高，僅次於1月的新高紀錄39.61億元；第1季營收111.05億元，相較去年第4季營收103.56億元，季成長約為7.2%，年增28.8%，受惠於高階ABF載板出貨暢旺，不受工作天數減少干擾，為歷年同期新高。

所羅門（2359）有機器人視覺應用、AI瑕疵檢測、整合AI與擴增實境（AR）的擴增智慧方案等產品線。該公司自行開發的超眼力系統，具備從遠距辨識小物件與細節特徵的能力，標榜只需要事先很少的訓練量，就可以自然語言驅動人形機器人。