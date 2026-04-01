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台股強彈逾千點 低軌衛星股也升天 華通、穩懋擠進成交值前三大

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股1日隨美股大漲反彈，盤中大漲超過1,300點，矽光子、PCB、低軌衛星等族群也強彈，其中低軌衛星族群中，華通（2313）、穩懋（3105）擠進成交值前三名，僅次於台積電（2330），而台燿（6274）也入榜前十大。華通、穩懋盤中強漲逾6%，台燿上漲逾8%，萊德光電-KY（7717）、建漢（3062）、信錦（1582）則盤中漲停亮燈。

美國總統川普暗示願意結束戰爭，且伊朗方面也表達了結束衝突的意願，美國股市周二在第1季最後一個交易日上演報復性反彈，三大指數均創下 2026 年以來最佳單日表現。台股今跟進大漲，盤中大漲至33,113.58點，上漲超過1,300點，暫居歷史上第四大盤中漲點。

昨日重挫的族群紛紛上演報復性反彈，其中低軌衛星族群表現亮眼，萊德光電-KY、建漢、信錦盤中漲停亮燈，台光電（2383）大漲逾9%，台燿上漲逾8%，華通、穩懋強漲逾6%。

法人指出，隨著Space X 近期積極提高衛星發射量，推升全球衛星總數持續提升，預料將帶動用戶數成長。尤其第三代星鏈衛星（V3）的傳輸訊號速度較V2快，重量也更重，將大幅提升PCB的規格以及面積需求，並有望於下半年開始出貨。

因應市場需求，華通已上修今年資本支出，並預計在台灣擴產以滿足資料中心與低軌衛星的強勁需求，台灣廠新產能預計最快第2季加入生產行列，並以中高階伺服器以及網通產品為主；泰國廠二期可望在第3季加入，帶動營收成長。

穩懋近年積極轉型，切入AI光通訊、低軌衛星及航太應用等高毛利領域，帶動營運結構改善，營運動能逐步轉強。法人指出，隨稼動率回升與產品組合轉優，今年毛利率有望自前一年低點大幅回升逾七個百分點、重返31%以上，獲利品質與去年相比已有顯著提升。

美國 川普 伊朗

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