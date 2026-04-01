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中東戰事降溫露曙光 台股早盤強彈逾千點 台積電領軍、記憶體族群回神

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

受到中東戰事出現降溫曙光、美股前一交易日強彈激勵，台股1日早盤強勢反攻，加權指數盤中大漲逾千點，重新站上3.3萬點整數關卡。權值股台積電（2330）盤中上漲75元、來到1,835元，聯發科（2454）小漲至1,505元，日月光投控（3711）則勁揚8.68%至357元，逼近漲停，帶動電子權值與半導體族群同步回神。

市場氣氛轉暖，主要來自美股前一日的大幅反彈。路透社報導，市場預期美伊衝突有機會降溫，激勵華爾街三大指數31日同步大漲，其中標普500指數勁揚2.91%，那斯達克指數上漲3.83%，道瓊工業指數也漲2.49%；亞股今早也跟進走高，MSCI亞太（日本除外）指數一度上揚2.7%，日韓股市同步反彈。

從今日盤面來看，權值半導體仍是撐盤主力。台積電漲幅達4.26%，持續扮演推升指數的最重要引擎；聯發科雖然漲勢相對溫和，但仍穩守千金股地位；日月光投控漲勢則更為凌厲，顯示資金除了回補晶圓代工與IC設計外，也重新聚焦先進封裝與AI供應鏈題材，電子大型股形成整齊反攻態勢。

記憶體族群今天也明顯回溫，成為盤面另一大焦點。旺宏（2337）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）直接攻上漲停，群聯（8299）盤中大漲逾8%，南亞科（2408）上漲4.79%，華邦電（2344）也走高逾3%，顯示先前受避險氣氛壓抑的記憶體股，今日隨風險情緒回穩，出現明顯補漲與資金回流。

不過，後市仍不能掉以輕心。路透指出，現階段市場反映的是戰事可能降溫的預期，並非真正停火，雙方攻擊行動仍未完全停止，後續還要觀察美方對伊朗政策表態、油價走勢，以及國際資金風險偏好能否延續。

華邦電 路透 那斯達克

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