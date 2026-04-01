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台股累計至3月底開戶數衝破1400萬人 月增16.2萬人

中央社／ 台北1日電

台股交投熱絡，根據台灣證券交易所統計，截至3月底，台股累積總開戶數達到1410萬2236人，正式衝破1400萬人大關，續創歷史新高，比起2月大增16萬2249人。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，3月新增開戶數中，20至30歲新增開戶4萬9621人，增加最多；其次是19歲以下新增4萬6950人。合計30歲以下新增開戶數達9萬6571人，占3月整體新增開戶數近6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展。

根據證交所3月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為69萬9068人，月增4萬6950人；20至30歲累積開戶數173萬9407人，月增4萬9621人；31至40歲累積開戶數228萬6743人，月增2萬6995人；41至50歲累積開戶數264萬3509人，月增2萬2358人；51至60歲累積開戶數236萬5484人，月增1萬728人；61歲以上累積開戶數425萬7832人，月增4176人；法人等其他累積開戶數11萬193人，月增1421人。

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