台股暴衝逾1,280點 台積電勁揚85元

大數據顯示，台股在國際事件影響下仍具明確節奏。永豐金證券指出，回顧過去八次全球重大事件，台股在事件後首周由能源供應與航運相關類股領漲，且事件後四周大盤轉為反彈的機率高達六成，顯示市場震盪期間仍存在可循的資金路徑。族群表現方面，事件後一周的油電燃氣平均同漲比例55.18％，同時期的貨櫃航運與散裝航運平均同漲比例也都超過四成五，顯示事件行情中族群啟動的同步性明顯。

2026-04-01 08:37