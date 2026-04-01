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台股暴衝逾1,280點 台積電勁揚85元
台股1日開盤指數上漲169.34點，開盤指數為31,892.33點；多頭趁勢猛攻，指數持續上揚逾1,280點。台積電（2330）開盤價1,840，上漲80元，多頭再拉高到1,845元，上漲85元。
群益投顧表示，美股台韓股陸續進入重要多頭抵抗區（台股指數進入2、3月抵擋支撐區），但評價高檔的美股能否如同前次分析「利空測底」，在此前對市場深具影響力的「川普投顧」市場影響力趨弱下增添反彈活回升變數。雖然股市進入技術面重要支撐關卡，但並非在中東爆發戰事速戰速決的「有效」利空測試。 評價與通膨仍形成疑慮，操作難度高，擇強守技術面應對。
操作題材可留意：
1.中概股：鄭習會即將登場，對整體中概股形成題材挹注，加上清明連假的資金風險趨避需求相對挹注。王品（2727）今年前二月中國大陸營收創近三年同期高，反映大陸營運重返正軌。台泥（1101）隨著大陸廠區縮減14% 產能與精簡 20%人力，加上政府調控產能政策陸續發酵，預計今年大陸市場毛利率可望回到雙位數。
2.低價低基期傳產題材股：千元高價股周一呈現波段罕見的集體氛圍相對轉弱態勢，周二延續相關弱勢氛圍；在此同時，周一低價原物料股持續逆勢強漲，資金往低價低基期題材股移動。但昨日二線塑化開始大震盪，低價原物料股估轉趨震盪輪動下，盤面呈現個別低價低基期傳產題材股挾題材表現態勢。
周二（3月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,341.51點，上漲1,125.37點、漲幅2.49%；S&P500指數上漲2.91%；那斯達克指數上漲3.83%；費半指數上漲6.24%。台積電ADR漲6.78%。
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