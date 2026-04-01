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大數據揭台股事件行情密碼 永豐金證券二功能第一時間搶占先機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券「大戶投 APP」智慧單幫助自動下單。(永豐金證券/提供)
永豐金證券「大戶投 APP」智慧單幫助自動下單。(永豐金證券/提供)

大數據顯示，台股在國際事件影響下仍具明確節奏。永豐金證券指出，回顧過去八次全球重大事件，台股在事件後首周由能源供應與航運相關類股領漲，且事件後四周大盤轉為反彈的機率高達六成，顯示市場震盪期間仍存在可循的資金路徑。族群表現方面，事件後一周的油電燃氣平均同漲比例55.18％，同時期的貨櫃航運與散裝航運平均同漲比例也都超過四成五，顯示事件行情中族群啟動的同步性明顯。

永豐金證券指出，最近年度八大全球重大地緣波動事件，依序為2001 阿富汗、2003 伊拉克、2008 俄喬、2011 利比亞、2014 克里米亞、2020 美伊衝突、2022 俄烏、2023 以巴衝突。

永豐金證券表示，面對市場突發波動，投資人容易出現「跌不敢買、漲追不到」的行為模式，因此推出符合不同使用情境的「智慧單」功能，協助提升交易紀律，包括快速單、停損停利單、長效單、移動出場單與多條件單。投資人只需事先設定條件，系統即可在快市波動中自動執行，減少盯盤壓力並提升操作效率。

第一、想接錯殺股「長效單」分批低接穩健布局

觀察2026年2月美伊衝突期間用戶行為，「長效單」使用次數為至少半年以來首次超越「停損停利單」，顯示部分投資人傾向在錯殺階段提前布局具基本面的權值股。長效單可設定長周期監控區間，於指數下跌時自動分批進場，協助投資人更有紀律地完成逢低布局。

第二、油電同漲機率高 「多條件單」第一時間搶占先機

另一方面，事件初期資金常迅速聚焦於受惠族群，其中事件一周後的油電燃氣平均同漲比例為55.18%。永豐金證券指出，多條件單支援多檔商品同步監控，投資人可一次追蹤整個族群的指標股，並依需求選擇「同時符合」或「擇一符合」條件，系統在訊號達成時便會自動執行進場，提高抓住族群啟動時點的效率。

第三，提防概念股獲利回吐 「移動出場單」動態鎖住波段高點

永豐金證券提醒，事件行情多屬短波段，歷史經驗看全球8大事件後的平均漲幅，易於四周後收斂甚至轉弱，以貨櫃航運為例，平均跌幅為 -3.03%。為降低獲利回吐風險，投資人可運用移動出場單，讓系統自動隨股價創高上調停利區間，一旦行情反轉即觸發出場，有助保留波段獲利。

永豐金證券表示，面對快速變化的國際局勢與短線資金輪動，智慧化工具能協助投資人提高紀律與效率，不論是上班族、小資族或新手投資人，都可透過智慧單降低情緒干擾，在震盪市場中更精準掌握操作節奏。

伊拉克 阿富汗 永豐金

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