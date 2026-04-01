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美伊和緩台指期夜盤飆1130點 台股拚強彈收復季線

中央社／ 台北1日電

伊朗表示擁有必要意志結束戰爭，尋求保證衝突不重演，消息激勵美股反彈，道瓊工業指數飆漲逾1100點，費城半導體指數勁揚6.24%，台積電ADR強彈6.78%，台指期夜盤大漲1130點收33084點，台積電期貨夜盤上漲70點收1845點。

法人指出，美國和伊朗釋出戰爭可能結束的和緩訊號，激勵美股強彈，台指期夜盤大漲1130點，台股今天有機會反彈，收復季線約32182點可期，挑戰33000點關卡，後續需觀察以色列是否再推進對伊朗軍事行動、伊朗革命衛隊動向，以及美軍後續措施。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間這場戰爭，同時尋求這場衝突不會重演的保障機制。

美國總統川普指出，與伊朗戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）重新開放。

伊朗革命衛隊表示，若再有伊朗領導人在「針對性暗殺行動」中喪命，將鎖定美國大型科技公司為攻擊目標，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）與Meta等。

市場解讀美伊戰事可望結束，美股4大指數強彈，道瓊工業指數飆漲1125.37點或2.49%，收46341.51點，標普500指數上揚184.80點或2.91%，收6528.52點。

那斯達克指數大漲795.99點或3.83%，收21590.63點，費城半導體指數勁揚445.86點或6.24%，收7588.20點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲5.59%收174.4美元，台積電美國存託憑證（ADR）強彈6.78%收337.95美元，美光（Micron）勁揚4.98%收337.84美元。

台股加權指數3月31日下跌795.17點，是台股史上第12大單日跌點，收31722.99點，跌破季線，失守32000點整數關卡，成交值新台幣7939.64億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加673口至1061口，其中外資淨空單減少68口至3萬7214口。

三大法人3月31日合計賣超台股986.64億元，其中外資及陸資賣超807.45億元，是歷史第13大賣超。

根據統計，外資3月單月累計賣超台股達9682.13億元，創史上外資最大單月賣超金額，遠遠超越2025年3月的4656.22億元。

美國 美軍 台股

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