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地緣政治風險升溫 上市基建股突顯防禦型收益價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東局勢持續緊張，地緣政治風險日益攀升，引發全球通膨的擔憂，加上利率走勢不確定性增加。在市場情緒不明朗之際，具備穩健現金流、防禦屬性與股利成長潛力的全球基礎建設類股，顯現其資產配置價值，有望為投資人提供穩定收益與抗波動能力，其中以公用事業和中游能源兩大投資主題未來可期。

全球基建產業涵蓋收費公路、電力與再生能源、通訊塔、港口及公用事業等重要設施，供民眾日常使用，並帶來穩定的現金流與股利。而該類產業大多數進入門檻高、投資成本高，不易有新競爭者，加上商業模式相對簡單、風險較低，其定價能力強勁，定價能力來自壟斷市場地位、監管機制或合約，通常能夠彌補成本通膨影響。該類產業的現金流相對穩定，且收入結構通常與通膨連動，有助在市場波動加劇時發揮防禦效果，在目前全球地緣政治不穩定時能分散風險。

全球秩序正經歷重大轉變，世界逐漸走向去全球化、債務增加與秩序失衡的局面。在地緣政治不確定性上升的情況下，避險情緒蔓延市場，投資人紛紛轉向防禦型資產，使資金流入防禦型收益導向資產，可望對全球上市基建股票帶來支撐。歷史數據顯示，儘管全球市場經歷過去20多年的波動，因穩定配息與穩健的資產負債表，全球上市基建股票的每年股利殖利率仍維持在3%至4%，盈餘較整體市場更具韌性。

公用事業及中游能源兩大投資主題成焦點

首源投資全球基建基金高級投資經理梁達鋒指出，公用事業及中游能源兩大投資主題值得投資人關注。美國公用事業每年投放2,000億美元至2,500億美元 ，以發展更可靠的網路及更潔淨的發電方式；此外，為了滿足人工智慧(AI)的用電需求，美國發電與輸電設施建設加速發展，而在美國以外的地區，伴隨新興的人工智慧投資增加，有望推升歐洲與亞太區的電力需求。

強勁的電力需求勢將持續推升電力公用企業的資本支出與營運支出，若法規合理，資本支出增加將推動基礎費率及盈餘成長加速。整體而言，梁達鋒預估公用事業在未來5至15年的盈餘成長率將從4%倍增至8%。

中游能源方面，電力負荷與液態天然氣(LNG)出口，推動天然氣基建需求，而天然氣具靈活性與安全性，可以滿足新的電力需求，預估未來十年，美國液態天然氣出口能力將增加一倍，以因應全球能源的安全需求 。天然氣商透過長期不提照付(Take-or-Pay)合約或最低採購量承諾，可降低價格風險。

全球上市基建股票盈餘和每股股利看俏

展望2026年，全球基建企業充滿投資契機。市場預估全球國內生產總值將略為放緩，但全球上市基建股票的盈餘成長仍然穩健，上行風險溫和，估值倍數相對吸引，預計全球上市基建股票未計利息、稅項、折舊及攤銷前(EBITDA)的盈餘、每股盈餘及每股股利均成長率，分別為7%、6%及5%。

除此以外，天然氣中游投資亦帶動出口及電力需求增加；政府債務攀升，推動市場對全球基建投資及民營化的需求，同時監管風險較低。梁達鋒表示：「基礎建設屬於必須服務，是現代經濟和社會的發展基石，不論地緣政治如何不穩定，基礎建設也是不可或缺，對電力與再生能源、通訊塔、港口及公用事業等關鍵的基礎建設需求穩定，因此可降低所受的負面影響。此外，全球基建資產的定價能力強勁、進入門檻高，並具結構性增長和可預測的現金流，因此能為投資人帶來穩定收益和有效的避險作用，相信相關資產的配置價值將逐步受到長期資金關注。」

梁達鋒說：「目前投資人面臨多重挑戰，地緣政治風險加上全球通膨憂慮和利率走勢不明朗，一個具穩定性與抗波動能力的投資組合顯得極為重要。全球基建資產，具穩定收益與防禦兩大優勢，可做為市場動盪時布局分散風險的選擇，其中又以公用事業和中游能源兩大主題，特別值得留意。」。

美國 風險 中東

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