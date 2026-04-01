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台股黑暗3月跌3,691點 法人看4月行情先下後上

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

中東戰火燒不停，國際油價上揚，持續重挫全球股市，台股昨（31）日在外資殺紅眼、補跌效應、季底結帳效應下，重挫795點收31,722點，32K與季線大關雙雙失守。

總計3月寫下史上最大跌點、最大外資賣超金額、最大八大公股護盤金額等紀錄。

展望4月行情，投顧法人指出，隨技術指標即將修正落底，清明節後短線將醞釀一波反彈行情，伴隨下半月有4月16日的台積電（2330）法說會，預期將激勵多頭回歸，帶動行情有機會報復性反彈，漲點上看2,000點至3,000點，4月行情有望「先下後上」。

中東情勢緊張，推升昨日盤中布蘭特原油每桶一度逼近110美元價位，加上美股道瓊與那斯達克指數雙雙跌破年線支撐、美光股價重挫，台股出現補跌走勢，指數開低走低，終場大跌2.4%，成交量擴增至8,824億元，呈價跌量增格局。

總計台股3月重挫3,691點，創單月最大跌點紀錄；外資賣超金額高達9,682.1億元，攀史上單月最高賣超金額；國家隊護盤不遺餘力，3月八大公股行庫共買超2,211億元，是國家隊單月買超最高。

昨日台股盤面一片慘綠，上市櫃上漲家數僅244家，高達1,541家下跌，權值股、記憶體、苯乙烯、乙二醇等族群更陷入重災區，表現相當弱勢。

千金股是少一檔降至35檔，僅印能大漲6.1%，其餘全盤盡墨，倍利科跌10.9%最弱，光聖（6442）、致茂（2360）、昇達科（3491）、雍智（6683）等均亮燈跌停，股王信驊（5274）大跌520元、收在10,700元，面臨萬元保衛戰。

三大法人昨天共計賣超台股985.5億元。其中外資賣超807.4億元，連四賣、累計賣超1,889.5億元；投信買超32億元，連二買、累計買超64.1億元；自營商賣超210.1億元，連三賣、累計賣超362.1億元。八大公股行庫則大手筆買超185.3億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場三大名師看法，台股昨日摜破季線支撐後，在短中期均線蓋頭反壓下，加上清明變盤效應的預期心理，短線台股補跌效應恐遭強化。

不過，隨技術指標即將落底，加上4月16日台積電舉行法說會，市場估計將釋出優於預期的展望利多，屆時將吸引多頭回歸。

道瓊 昇達科 美股

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