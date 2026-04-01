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上市櫃去年獲利4.5兆元創高 法人看好今年整體純益突破5兆元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
上市櫃公司2025年財報出爐，科技股受惠AI需求熱絡，金控得益於投資收益及匯兌收益成長，整體表現亮麗，合計稅後純益攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元。 路透
上市櫃公司2025年財報出爐，科技股受惠AI需求熱絡，金控得益於投資收益及匯兌收益成長，整體表現亮麗，合計稅後純益攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元。 路透

上市櫃公司2025年財報出爐，科技股受惠AI需求熱絡，金控得益於投資收益及匯兌收益成長，整體表現亮麗，合計稅後純益攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元。

法人近期已陸續上修上市櫃公司2026年獲利預期，綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧總經理廖婉婷等專家的觀點，看好今年上市櫃獲利突破5兆元大關、甚至有望挑戰6兆元，年增率再現3字頭，惟須持續關注中東戰事對景氣及終端需求的影響。

三位專家認為，台股近年在AI浪潮帶動下發生質變，今年來各月外銷訂單數據持續亮眼，帶動企業獲利預估值上修；去年底預估台股獲利成長率約兩成，現已上修至挑戰三成，帶動今年台股獲利從5.5兆元上修至逼近6兆元。其中，科技股預估獲利成長幅度仍然最顯著，約25%左右、金融股約5%上下、原物料成長約15%。

上市櫃公司去年財報，除永冠-KY外，其餘全數出爐。獲利排名方面，前五強公司年度獲利均超過1,000億元，依序為台積電1.7兆元、鴻海1,893.5億元、富邦金1,209.4億元、國泰金1,071.4億元、聯發科1,053.1億元。

其中，台積電、鴻海、中信金、廣達、台達電、緯穎等重量級公司年度獲利成長幅度都有雙位數以上，介於11.9%至124.4%。以產業看，科技股約略成長兩成、金融股約15%，推升整體獲利動能表現，

以每股純益（EPS）來看，去年創新高共218家，略低於2024年的242家。另外，去年大賺一個股本的公司共90家，其中，冠軍換成緯穎275.06元、第二名是大立光159.41元，第三至五名分別為信驊103.92元、川湖103.23元、鴻勁75.71元。

儘管台股獲利表現亮眼且成長展望強勁，然短期受到中東戰事、通膨等不確性影響，加權指數跌破季線，引起市場恐慌。

展望台股後市，有「台股多頭總司令」之稱的前國泰投信董事長、東海大學財金系客座教授張錫指出，AI剛性需求強勁下，台灣擁有天時地利優勢，台積電每年獲利成長兩成來看，台股不可能走入空頭，看好指數明年挑戰4萬點，後續持續留意通膨走勢。

國泰金 廣達 富邦金

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