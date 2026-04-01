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外資大賣權王 散戶狂接

經濟日報／ 記者魏興中黃彥宏／台北報導

台股昨（31）日開低走低跌破季線支撐，外資狂倒807.4億元，散戶則展現強勁承接力道。據統計，昨天零股交易成交量前15大個股中，權王台積電（2330）以932.3萬股的驚人成交量居個股之冠，相較於外資大賣2.04萬張、約2,043.8萬股台積電，上演小蝦米對抗大鯨魚戲碼。

觀察昨日零股交易熱點，台積電雖收跌1.1％至1,760元，同步失守季線與前波低點，但跌幅小於加權指數的2.4%，主因散戶進場撐盤，單日零股成交金額高達165.54億元，不論成交股數、金額雙雙創下今年以來第四大。

鴻海（2317）昨天亦出現超過386萬股的零股成交量，顯示投資人在指數回檔之際，優先挑選權值龍頭股進行分批布局。

ETF方面，元大台灣50（0050）成交量超過2,668萬股，居所有ETF之首，其他如元大高股息（0056）、國泰永續高股息及群益台灣精選高息等高息ETF亦榜上有名 ，反映小資族在震盪盤勢中，偏好透過分散風險的工具進行低位承接。

統計外資3月賣超金額達9,682.1億元，提款標的集中在權值族群，以台積電賣超5,050億元居冠。

元大 高股息 台積電

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外資大賣權王 散戶狂接

台股昨（31）日開低走低跌破季線支撐，外資狂倒807.4億元，散戶則展現強勁承接力道。據統計，昨天零股交易成交量前15大個股中，權王台積電以932.3萬股的驚人成交量居個股之冠，相較於外資大賣2.04萬張、約2,043.8萬股台積電，上演小蝦米對抗大鯨魚戲碼。

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