證交所：第2季得為上市認購（售）權證之標的證券共386種

儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有逾千家公司股價跌破年線。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基31日指出，在由AI 主導的新資本世代，企業需換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

2026-03-31 20:54