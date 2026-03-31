中東局勢動盪 法人評估這情境將激勵股市出現修復行情

中東局勢動盪不安，金融市場轉向「通膨與風險」主導，法人認為，短期呈現股市跌、債券弱、美元強，一旦戰事擴大並長期干擾能源供應，市場可能以「類停滯性通膨」反映預期，壓抑風險資產；若衝突迅速降溫，股債匯市將出現修復行情。

群益投顧分析，中東戰事已延續超過一個月，本質屬於「能源供應衝擊型地緣風險」，核心傳導機制是，油價飆升帶動通膨預期，進而影響貨幣政策轉鷹或延後降息，金融市場將因此重新定價。

以全球股市來看，法人預期整體承壓，結構分化加劇，油價上漲首先衝擊企業成本與消費能力，對全球股市形成壓力，特別是能源進口依賴度高的歐洲及亞洲等地區，企業利潤較易受侵蝕，市場同步下修經濟成長預期。

另一方面，高油價推升通膨，使央行降息空間受限，進一步壓縮股市估值。

產業面則以航空、航運、製造業、消費類股受創最深，相對而言，石油、天然氣等能源股及軍工股受惠，部分公用事業也具備相對防禦與受益特性，使股市並非全面下跌，而是出現「資金由成長股轉向能源與防禦型資產」輪動。

債市方面，迥異於典型避險情境，這次短期反而面臨壓力，主因在於油價推升通膨預期，使市場重新評估利率路徑，殖利率上升、債券價格下跌，尤其長天期公債影響較大。

但中期可能出現「先通膨、後衰退」的兩階段過程，法人表示，若油價維續高檔，市場先交易通膨與政策偏鷹，債市續弱；但若高油價開始壓抑經濟成長，甚至引發衰退風險，資金將回流高評級債券與短天期公債，債市才會重新轉強，因此債市走勢關鍵端視「通膨壓力」與「經濟衰退」先主導市場預期。

匯率方面，預期美元走強、能源需求國貨幣走弱，法人指出，地緣風險升溫，美元通常受益避險需求與利率優勢，呈現偏強格局，日本、歐元區、印度、台灣等能源進口國則隨能源價格高漲導致通膨壓力與貿易逆差擴大，貨幣偏弱。