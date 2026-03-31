外資3月賣超台股創紀錄 這檔個股賣壓居冠

台股3月因外資大舉砍倉換現，指數接連跌破各大關卡與技術支撐，表現相當弱勢。統計外資3月來，賣超焦點集中在權值族群，其中以台積電（2330）居首，賣超金額高達5,050億元，僅一檔個股就占總賣超金額9,682億元超過一半。

據統計，3月外資賣超前三名，除台積電外，還有鴻海（2317）644.1億元、聯發科（2454）465.1億元。賣超第六至10名的個股，包括：力積電（6770）、華邦電（2344）、京元電（2449）、南亞科（2408）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、富邦金（2881）等，金額介於111-172.1億元之間。

中東緊張局勢自2月底急升、並爆發美以伊戰爭以來，隨戰局不斷擴大，屢屢重挫全球股市，台股也深受波及。期間台股多頭雖奮力抵抗，但仍不敵外資賣壓湧現，使得指數接連跌破重要關卡與均線支撐。

而外資賣壓擴大，除了不少是因應贖回需求而賣股求現外，市場傳聞部分主權基金、特別是與中東相關的更是不斷大舉砍倉，以因應中東戰事所帶來的財政壓力，這正反映了區域經濟風險上升的事實。

而台股中，股本超過百億的大型股，特別是權重高的權值族群，因為流動性佳、基本面強，自然成為外資賣股換現的主要選擇，因而使得以台積電為首的權值族群，3月來表現弱勢，成為市場熱議的焦點。

不過法人指出，台股的權值族群，主要多以AI股為主，金融股又具有高股息殖利率的題材，因此在基本面與題材面的優勢下，逢拉回自然會吸引投信、國家隊、壽險、主力大戶等內資大咖等青睞，反而是進場撿便宜的良機。