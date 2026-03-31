快訊

川普、巴菲特喊話 美股電子盤、台指期夜盤唱高歌

苗栗頭份某醫院副院長涉性騷、強抱女員工 苗檢認重大聲請羈押

汽車零組件零關稅、全面免除進口車關稅？財經部會回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

寬量國際：逾千檔股票跌破年線 企業需換腦思考鎖定四大行動綱領

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有逾千家公司股價跌破年線。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基31日指出，在由AI 主導的新資本世代，企業需換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

李鴻基表示，現階段台灣股市已由 10 年前以高殖利率、價值投資為主的導向，演進成以支援全球 AI 成長、高度資本支出為主導的「成長型資本市場」。在此既廣且深的「深海大時代」中，企業如同海洋生態物種般極其豐富多元。以 AI、台積電（2330）及其供應鏈為主的大型企業如同「海中巨獸」，持續吸納資源長成為超乎想像的大型國際企業。

然而，在同一時空中，台股卻出現極端分化，逾五成公司股價跌破年線。李鴻基指出，這些公司中不乏財務表現優質者。市值落後的核心主因在於「思維」問題，政策及企業決策者若不換腦思考，舊思維將難以進入AI主導的新資本世代。因此，QIC特別提出「四大資本市場行動綱領」，供決策者參考。

策略一：找回公司的成長道路。成長型的資本市場對於營收或獲利成長會給予溢價。大幅配發現金股利已經不是主流，為成長而進行的資本支出及現金增資會得到市場的獎勵。

策略二：公司應以論述長期願景，與設定具體的目標「未來式」為主流策略，而非側重財報解釋的「過去式」。在成長型市場與多變環境中，投資人更在乎未來發展藍圖。企業不應抱持「等成功再說」的鴕鳥心態，而應及早提出改革遠景，並定期更新進程，寬量國際三年前提出「台積電供應鏈10年漲10倍」的論述，為代表例證之一。

策略三：定義「關鍵資訊」精準對接投資人。在資訊海量的 AI 世代，公司應定義並提供「關鍵資訊」，而非所有資訊。大多數公司資訊容易被埋沒在重複性的雜訊中，經營者必須確定故事核心，讓企業價值能有效率地被目標投資人看見。定期利用法說會及路演，提供一致「關鍵資訊」，是在多元市場中脫穎而出的重要方法論。

策略四：以強化ESG行動來實質增加市值，而非只完成ESG報告書。QIC多年數據與方法論證明，ESG 與市值的長期提升具有正向關鍵作用，透過積極落實ESG原則成為公司實際管理內容，且有計畫參與國際權威評比，並取得進步成績，是吸引對ESG關注的「被動基金」最容易管道。

李鴻基指出，過去數年，QIC連續協助「台灣標普S&P全球永續年鑑」中10%公司取得全球最佳成績，實證了ESG 結合有效市值創造的成功典範。

台股 台積電 AI

延伸閱讀

KPMG新書《社會創新大有為》 攜產官學界共探企業社會影響力布局之道

搶攻超跌後反彈契機！ 國泰00663L受益人狂增五成

人工智慧…企業的新財務風險

台股連年多頭但選股難度接連攀升 2025年僅15%贏大盤

相關新聞

中東局勢動盪 法人評估這情境將激勵股市出現修復行情

中東局勢動盪不安，金融市場轉向「通膨與風險」主導，法人認為，短期呈現股市跌、債券弱、美元強，一旦戰事擴大並長期干擾能源供應，市場可能以「類停滯性通膨」反映預期，壓抑風險資產；若衝突迅速降溫，股債匯市將出現修復行情。

3月最後一交易日大盤失守季線 外資甩賣台股9682億元史上單月最大

台股3月最後一個交易日，受費半指數重挫拖累，加權股價指數失守3萬2千點整數關卡並跌破季線，以3萬1722點作收，大跌785點，整個3月指數重挫3691點，跌幅10.42％，3月長黑K完全吃掉2月長紅K的努力。外資3月狠砍台股9682.13億元，刷新外資史上單月賣超金額最高紀錄。

只有一家繳不出2025年報 其餘公司全數申報

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司應於本3月31日前公告申報2025年度財務報告，家數分別為856家及87家，合計943家（不含實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業上市公司計127家，該等公司已依規於3月16日前申報完畢），除永冠-KY（1589）無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

外資3月賣超台股創紀錄 這檔個股賣壓居冠

台股3月因外資大舉砍倉換現，指數接連跌破各大關卡與技術支撐，表現相當弱勢。統計外資3月來，賣超焦點集中在權值族群，其中以台積電（2330）居首，賣超金額高達5,050億元，僅一檔個股就占總賣超金額9,682億元超過一半。

寬量國際：逾千檔股票跌破年線 企業需換腦思考鎖定四大行動綱領

儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有逾千家公司股價跌破年線。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基31日指出，在由AI 主導的新資本世代，企業需換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

股東會紀念品電子化服務上線 188家上市櫃公司完成簽約

集保公司3月23日推動股東會紀念品電子化領取服務（eGift），金管會31日指出，截至目前最新統計，已有188家上市櫃公司已與集保公司完成簽約，其中35家表達今年採用電子化服務意願，半數公司多公告以超商禮券形式發放，其中9家提供價值50元，8家為35元以上超商禮券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。