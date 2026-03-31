寬量國際：逾千檔股票跌破年線 企業需換腦思考鎖定四大行動綱領

儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有逾千家公司股價跌破年線。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基31日指出，在由AI 主導的新資本世代，企業需換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

李鴻基表示，現階段台灣股市已由 10 年前以高殖利率、價值投資為主的導向，演進成以支援全球 AI 成長、高度資本支出為主導的「成長型資本市場」。在此既廣且深的「深海大時代」中，企業如同海洋生態物種般極其豐富多元。以 AI、台積電（2330）及其供應鏈為主的大型企業如同「海中巨獸」，持續吸納資源長成為超乎想像的大型國際企業。

然而，在同一時空中，台股卻出現極端分化，逾五成公司股價跌破年線。李鴻基指出，這些公司中不乏財務表現優質者。市值落後的核心主因在於「思維」問題，政策及企業決策者若不換腦思考，舊思維將難以進入AI主導的新資本世代。因此，QIC特別提出「四大資本市場行動綱領」，供決策者參考。

策略一：找回公司的成長道路。成長型的資本市場對於營收或獲利成長會給予溢價。大幅配發現金股利已經不是主流，為成長而進行的資本支出及現金增資會得到市場的獎勵。

策略二：公司應以論述長期願景，與設定具體的目標「未來式」為主流策略，而非側重財報解釋的「過去式」。在成長型市場與多變環境中，投資人更在乎未來發展藍圖。企業不應抱持「等成功再說」的鴕鳥心態，而應及早提出改革遠景，並定期更新進程，寬量國際三年前提出「台積電供應鏈10年漲10倍」的論述，為代表例證之一。

策略三：定義「關鍵資訊」精準對接投資人。在資訊海量的 AI 世代，公司應定義並提供「關鍵資訊」，而非所有資訊。大多數公司資訊容易被埋沒在重複性的雜訊中，經營者必須確定故事核心，讓企業價值能有效率地被目標投資人看見。定期利用法說會及路演，提供一致「關鍵資訊」，是在多元市場中脫穎而出的重要方法論。

策略四：以強化ESG行動來實質增加市值，而非只完成ESG報告書。QIC多年數據與方法論證明，ESG 與市值的長期提升具有正向關鍵作用，透過積極落實ESG原則成為公司實際管理內容，且有計畫參與國際權威評比，並取得進步成績，是吸引對ESG關注的「被動基金」最容易管道。

李鴻基指出，過去數年，QIC連續協助「台灣標普S&P全球永續年鑑」中10%公司取得全球最佳成績，實證了ESG 結合有效市值創造的成功典範。