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股東會紀念品電子化服務上線 188家上市櫃公司完成簽約

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
集保股東會紀念品電子化服務。(臺灣集中保管結算所/提供)
集保股東會紀念品電子化服務。(臺灣集中保管結算所/提供)

集保公司3月23日推動股東會紀念品電子化領取服務（eGift），金管會31日指出，截至目前最新統計，已有188家上市櫃公司已與集保公司完成簽約，其中35家表達今年採用電子化服務意願，半數公司多公告以超商禮券形式發放，其中9家提供價值50元，8家為35元以上超商禮券。

證期局副局長黃厚銘指出，目前已有35家公司表達今年度採用eGift服務，其中上市公司19家、上櫃公司16家，另有2至3家公司仍在評估中。進一步觀察已公告紀念品內容的業者，目前共有17家確定採用電子化領取，且多以超商禮券形式發放。

黃厚銘指出，電子化領取並非取代既有制度，而是在原有實體領取之外增加一個管道，股東仍可依照過去方式親自領取紀念品。至於零股股東是否具備領取資格，仍由各公司自行決定。

在制度設計上，企業只需與集保完成一次簽約，即可永久使用eGift服務，無須逐年重新簽署。以市場關注度較高的中鋼為例，已事先完成簽約，未來發放股東會紀念品即可使用eGift服務。

黃厚銘強調，推動紀念品電子化，主要考量提升股東便利性與落實ESG目標。過去股東往往需親自前往指定地點領取紀念品，不僅耗時，也增加交通成本；透過電子化機制，股東可直接在線上領取，減少紙本與實體配送，達到節能減碳效果。

為提高使用誘因，集保公司也規劃額外獎勵措施，針對持有整股並選擇以電子方式領取紀念品的股東，將可參與抽獎活動，藉此鼓勵投資人改採數位方式，提升整體使用率。

超商 金管會

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