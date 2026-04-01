臺灣璞玉指數／璞玉兩指數 提升績效

臺灣證券交易所、臺灣指數公司為協助投信業者發展相關ETF商品，以「臺灣璞玉指數」為基礎，優化設計方法，提升績效表現，將進一步研究開發兩種指數編製方法-璞玉中小型100指數、璞玉50指數。

臺指表示，璞玉中小型100指數以上市股票中，排除市值前50大股票作為採樣範圍，與「臺灣璞玉指數」同樣運用市場交易量、值資料，及EPS、股利配發等指標，篩選完全符合者，依發行市值由大到小排序，並優先納入至多五檔創新板股票，再選取剩餘股票至100檔；每年4、10月進行定期審核，成分股以自由流通市值加權，表彰台灣上市優質中小型股100檔績效表現。

臺指設計的璞玉中小型100指數編製方法，以歷史資料模擬回測，自2007年4月至2025年12月累計報酬率達648.62%、年化波動度為17.97%、年化夏普比率0.70、年化殖利率4.85%，表現均優於同期「臺灣指數公司中小型代表300指數」及「加權指數」。

檢視分年績效，在2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2022年新冠疫情及伊朗地緣政治風險等市場動盪期間，璞玉中小型100指數報酬率，均優於同期間的「中小型代表300指數」及「加權指數」。觀察滾動式投資一年的報酬率表現，在「中小型代表300指數」落入負報酬期間，璞玉中小型100指數仍具相對優異的績效表現，充分展現其下檔保護能力。

臺指表示，璞玉中小型100指數、璞玉50指數編製方法，分別篩選100檔優質中小型股及精選50檔高成長潛力股，可供發行人進一步評估，希望填補目前被動式中小型台股ETF的市場缺口，提供多元且具備抗跌防禦力的投資新選項。

證交所也表示，「臺灣璞玉指數」涵蓋民生消費、製造、生技醫療、營建及金融服務等多元產業，呈現貼近實體經濟之結構，且權重分散，有助降低單一產業或個股波動影響，適合作為中長期資產配置之參考。