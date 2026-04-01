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溫室氣體盤查 推新課程

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查與碳管理能力，並加速企業邁向淨零轉型，臺灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所自2024年起共同辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」，今年分別於台北新竹舉辦「通用性」及「產業別－半導體業」課程，以兼具制度與實務的教學，協助企業建立碳盤查與管理基礎。

證交所表示，此次課程結合制度與實務，更為滿足企業期待將課程擴充為二天，使與會者能更充分掌握制度內容及操作流程。兩場次課程共吸引上市櫃公司代表逾200人次參與。後續為因應企業在碳管理及永續揭露方面的實務需求，今年下半年仍將持續於台北、新竹、台中及高雄辦理相關課程，歡迎企業踴躍參與。

證交所表示，今年課程除涵蓋國內外ESG管理趨勢及政策外，以近期企業高度關注的「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為兩大主軸，詳細解析永續經濟活動認定參考指引的內容及意涵，並說明綠色證券認證制度及綠色工廠標章制度的審查架構與重點。

台北 新竹 集保結算所

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