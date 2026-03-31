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3月最後一交易日大盤失守季線 外資甩賣台股9682億元史上單月最大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股失守3季線，外資3月大賣台股9682億刷新紀錄。圖／本報資料照片
台股失守3季線，外資3月大賣台股9682億刷新紀錄。圖／本報資料照片

台股3月最後一個交易日，受費半指數重挫拖累，加權股價指數失守3萬2千點整數關卡並跌破季線，以3萬1722點作收，大跌785點，整個3月指數重挫3691點，跌幅10.42％，3月長黑K完全吃掉2月長紅K的努力。外資3月狠砍台股9682.13億元，刷新外資史上單月賣超金額最高紀錄。

外資今年1月買超台股87.7億元，2月買超台股1259.45億元，3月反手大賣台股將近1兆新台幣，超越2025年3月的4656.22億元紀錄。分析師指出，外資持續且密集地拋售台股顯示外資對台股看空的態度，因預見台股將有技術性衰退，選擇先離場，以此可預視未來台股的走勢。

對市場氛圍極為敏感的自營商，3月也大賣超2235.77億元，從外資及自營商買賣超的前瞻指引看來，對行情不利。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，31日大跌主要是受到美股評價修正衝擊，費半指數、台積電ADR、Coherent等重挫，引發市場對AI及光通訊股短期評價是否過高的恐慌；再者，美伊戰事再度升溫，地緣政治避險情緒快速上升，資金也流入美元避險。

資深分析師蔡明翰表示，資金對戰爭影響通膨及經濟成長的擔憂，間接導致美股下跌，進而影響外資在台股的決策，傾向於美股跌就賣台股的「無腦賣台股」模式。

費半指數跌破半年線，道瓊、NASDAQ、S&P500則已跌破年線，蔡明翰說，台股目前只失守季線，顯示台股相對於美股的位階仍偏高，因此補跌的可能性偏高。

對於長線投資者，蔡明翰認為無需過度恐慌，就像川普去年4月發動的對等關稅貿易戰，現在只是一段暫時性的震盪，可能持續1、2個月或2、3個月，但理論上川普不會將戰爭推進至美國經濟崩潰的程度，他強調，股市的低點通常會比利空消息的高點更早到來，因此過度關注中東戰事的利空消息無益於投資決策，只要利空鈍化了，股市就會開始回升。

美股 大盤 台股

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