就市論勢／關鍵半導體族群 帶勁

盤勢分析

近期台股急跌，主要是國際風險情緒急速升溫，導致全球股市修正壓力放大。台股因科技權值比重高，呈現比多數市場更大跌幅與波動。

整體來看，較像是前期大漲後對風險溢價與估值進行校正，而非景氣與企業獲利短時間出現結構性崩壞。

綜合來看，目前盤勢較可視為多頭循環中的中期修正與風險溢價重估階段，景氣來看應不是進入長空格局。研判若風險事件未再明顯惡化，反彈個股將回歸企業獲利與產業趨勢。短期情緒賣壓消化完畢，市場才有機會從「急跌」轉回「領漲」。

投資建議

綜上分析，這波無差別修正，就是所謂市場風險或黑天鵝，但如果出現反彈，個股表現會大相逕庭。對於基本面穩健、產業長期向上、只是跟著情緒修正的標的，可續抱或甚至加碼。例如台股AI類股尤其與CSP關聯最深；反之，前一波漲幅過大、偏純題材且沒穩定獲利或現金流、過去靠故事上漲的，建議可減碼或出場。

把資金慢慢集中到產業結構清楚如關鍵半導體、伺服器供應鏈、具護城河的零組件等，財務健全且估值回到合理區間標的，才會在反彈波來臨時趁勢而上。