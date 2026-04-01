元大證App 資安升級

數位科技走入投資理財，台股電子交易比重高達八成，行動裝置更成為投資人看盤、下單最主要媒介。然而數位詐騙與帳號盜用風險亦隨之升溫，元大證券深知守護客戶資產不僅是責任，更是客戶信任核心，領先同業推出業界首家「行動裝置綁定」服務，突破傳統下單App的防護框架，並榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」，展現在金融科技與資訊安全的投入。

過去，投資人行動下單主要透過帳號密碼及金融憑證進行身分驗證，若帳號密碼不慎外洩，帳戶便可能曝露於資訊安全風險中。元大證券業界首發的行動裝置綁定服務，將行動下單權限與投資人實體行動裝置對應綁定，若非經本人授權綁定的指定裝置，皆無法取得下單權限，可阻擋非經授權的跨裝置權限，讓手機化身專屬的數位金鑰。

投資先生App此項創新服務為投資人打造更安全、更信任的行動交易環境，並榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」肯定。行動裝置綁定具三大資安防禦亮點：1.強化帳戶權限控管。針對現代投資人同時使用手機、平板等多裝置習慣，經行動裝置綁定設定後，即可精準辨識裝置登入紀錄，避免可疑裝置在未經本人授權狀態下進行交易。

2.即時處理可疑風險。資安防護不再只能靠事後追查，一旦有未授權裝置嘗試登入，系統將即時寄送電子郵件通知，讓客戶在第一時間察覺異狀並採取阻斷行動。

3.直覺式行動管理介面。投資人可隨時於投資先生App查看、新增或重新綁定裝置。無論是汰換新機或裝置遺失，皆能透過直覺化管理介面隨時查看或重新設定，確保帳戶安全。

元大證券表示，榮獲財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」不僅是對團隊在數位轉型與資安技術的肯定，更是對客戶帳戶安全承諾的實踐。面對日新月異的金融科技，元大證券將持續秉持以客為尊理念，持續投入金融科技創新，提供更完善、更信任的數位服務，成為投資人財富增長最安心的守護者。

透過裝置綁定，可確保「本人、本機」操作，有效降低帳號盜用風險。