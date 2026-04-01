聽新聞
0:00 / 0:00

元大證App 資安升級

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
透過裝置綁定，可確保「本人、本機」操作，有效降低帳號盜用風險。元大證券／提供
透過裝置綁定，可確保「本人、本機」操作，有效降低帳號盜用風險。元大證券／提供

數位科技走入投資理財，台股電子交易比重高達八成，行動裝置更成為投資人看盤、下單最主要媒介。然而數位詐騙與帳號盜用風險亦隨之升溫，元大證券深知守護客戶資產不僅是責任，更是客戶信任核心，領先同業推出業界首家「行動裝置綁定」服務，突破傳統下單App的防護框架，並榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」，展現在金融科技與資訊安全的投入。

過去，投資人行動下單主要透過帳號密碼及金融憑證進行身分驗證，若帳號密碼不慎外洩，帳戶便可能曝露於資訊安全風險中。元大證券業界首發的行動裝置綁定服務，將行動下單權限與投資人實體行動裝置對應綁定，若非經本人授權綁定的指定裝置，皆無法取得下單權限，可阻擋非經授權的跨裝置權限，讓手機化身專屬的數位金鑰。

投資先生App此項創新服務為投資人打造更安全、更信任的行動交易環境，並榮獲2026財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」肯定。行動裝置綁定具三大資安防禦亮點：1.強化帳戶權限控管。針對現代投資人同時使用手機、平板等多裝置習慣，經行動裝置綁定設定後，即可精準辨識裝置登入紀錄，避免可疑裝置在未經本人授權狀態下進行交易。

2.即時處理可疑風險。資安防護不再只能靠事後追查，一旦有未授權裝置嘗試登入，系統將即時寄送電子郵件通知，讓客戶在第一時間察覺異狀並採取阻斷行動。

3.直覺式行動管理介面。投資人可隨時於投資先生App查看、新增或重新綁定裝置。無論是汰換新機或裝置遺失，皆能透過直覺化管理介面隨時查看或重新設定，確保帳戶安全。

元大證券表示，榮獲財訊財富管理大獎「金融服務創新獎」不僅是對團隊在數位轉型與資安技術的肯定，更是對客戶帳戶安全承諾的實踐。面對日新月異的金融科技，元大證券將持續秉持以客為尊理念，持續投入金融科技創新，提供更完善、更信任的數位服務，成為投資人財富增長最安心的守護者。

透過裝置綁定，可確保「本人、本機」操作，有效降低帳號盜用風險。

延伸閱讀

統一證券 奪財富管理大獎四殊榮

相關新聞

外資3月賣超台股近兆元 史上最高

中東戰爭引發通膨疑慮，拖累全球股市，台股也無法倖免。證交所統計，外資三月賣超台股九六八二億元，創史上外資最大單月賣超金額紀錄，遠超越去年三月的四六五六億元。

上市櫃去年獲利4.5兆元創高 法人看好今年整體純益突破5兆元

上市櫃公司2025年財報出爐，科技股受惠AI需求熱絡，金控得益於投資收益及匯兌收益成長，整體表現亮麗，合計稅後純益攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元。

台股黑暗3月跌3,691點 法人看4月行情先下後上

中東戰火燒不停，國際油價上揚，持續重挫全球股市，台股昨（31）日在外資殺紅眼、補跌效應、季底結帳效應下，重挫795點收31,722點，32K與季線大關雙雙失守。

中東局勢動盪 法人評估這情境將激勵股市出現修復行情

中東局勢動盪不安，金融市場轉向「通膨與風險」主導，法人認為，短期呈現股市跌、債券弱、美元強，一旦戰事擴大並長期干擾能源供應，市場可能以「類停滯性通膨」反映預期，壓抑風險資產；若衝突迅速降溫，股債匯市將出現修復行情。

外資3月賣超台股創紀錄 這檔個股賣壓居冠

台股3月因外資大舉砍倉換現，指數接連跌破各大關卡與技術支撐，表現相當弱勢。統計外資3月來，賣超焦點集中在權值族群，其中以台積電（2330）居首，賣超金額高達5,050億元，僅一檔個股就占總賣超金額9,682億元超過一半。

外資大賣權王 散戶狂接

台股昨（31）日開低走低跌破季線支撐，外資狂倒807.4億元，散戶則展現強勁承接力道。據統計，昨天零股交易成交量前15大個股中，權王台積電以932.3萬股的驚人成交量居個股之冠，相較於外資大賣2.04萬張、約2,043.8萬股台積電，上演小蝦米對抗大鯨魚戲碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。