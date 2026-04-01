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法人連買強勢股 有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期受到中東戰事消息面紛擾，隨國際股市偏弱調整。專家指出，市場觀望氣氛濃厚，短多操作宜採審慎靈活策略，元大金（2885）、晶技等法人連續買超個股，挾籌碼優勢較易吸引買盤關注，後市可望領漲抗跌。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等分析，中東局勢反覆，油價高檔震盪，市場避險情緒升溫，台股現階段技術面及籌碼面都不利多方表現，研判短期將持續整理，建議不宜躁進並嚴控持股水位，靜待落底訊號出現。

台新投顧總經理黃文清認為，台股市場雜訊仍多，逢反彈應減碼經營，預料中東戰事未明朗且多空籌碼有效換手前，難脫整理格局，操作選股不選市，積極投資人可參考外資、投信等法人積極加碼，且股價相對抗跌個股，較有機會吸引買盤青睞。

篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾1,100張，且昨（31）日股價低檔相對有撐個股，包括兆豐金、國泰金、台灣大、台中銀、王道銀行、統一實、元大金、昇貿、大成鋼、可寧衛*、志聖、晶技等，主要分布於低評價防禦性個股。

法人表示，壽險業接軌IFRS17後，獲利轉向以合約服務邊際（CSM）攤銷及正利差的經常性收益率為核心，會計調整有助降低避險成本，預估壽險金控獲利加FVOCI股票資本利得將有助提升股息配發率，看好國泰金表現將優於壽險金控同業。

AI晶片多元化帶動CoWoS、PLP、HBM等相關壓、烤設備需求，法人評估，志聖受惠晶圓代工客戶先進封裝產能持續擴張，以及全球封測客戶同步跟進擴大資本支出投入，2026年半導體營收比重有望進一步向50%邁進，帶動營收及獲利新一波成長。

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