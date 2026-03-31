歷史統計顯示：台股跌深半年後漲幅可期、迎美國期中選舉行情

台股在3月底月線正式收官，加權指數於今日(3/31)重挫795.17點，收在31,722.99點，不僅跌破季線，也失守32,000點整數關卡， 3月累計大跌3,691.5點、月跌幅逾一成，市場情緒明顯轉趨保守。本波修正主要受到中東地緣政治風險升溫、能源價格波動以及美國科技股補跌等多重因素影響，外資資金持續撤出，電子與金融權值股同步承壓。從盤面結構觀察，31日早盤台積電（2330）一度翻紅試圖撐盤，但午盤後賣壓全面湧現，電子權值股持續遭到調節，金融族群亦轉趨防禦，AI概念股雖有零星買盤進場承接，但在大盤壓力未解的情況下，顯示市場持續處於觀望狀態。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00999A 野村臺灣策略高息主動式ETF經理人游景德表示，回顧歷史數據統計2016年以來台股加權指數出現的數次「單月重挫千點以上」情境，雖然當下的利空背景各異，包含疫情衝擊、戰爭爆發或急速升息循環，但共同特徵在於，指數跌深後，中長期反而孕育出可觀的反彈空間。歷史平均顯示，台股在大跌後的一個月與三個月可能仍有反覆整理，但拉長至六個月，平均漲幅已明顯放大，再延伸至一年，表現多數轉為正報酬，顯示「時間」往往成為多方的重要盟友。游景德指出，其中最關鍵的亮點在於「六個月時間軸」。從歷史統計來看，台股在歷經月線級別的大幅修正後，六個月後的平均漲幅最具吸引力，而這一時間點，往往正好與美國期中選舉前夕相互重疊。期中選舉年向來是政策與市場高度敏感的階段，美國政府通常傾向透過穩定金融市場與經濟環境來爭取選民支持，政策訊號、資金面與市場情緒，皆有利於風險性資產醞釀「選擇性行情」。以史為鑑，台股跌深後的半年區間，常能見到資金重新回流、產業輪動加速的現象。

游景德表示，回顧過去十年台股歷史數據，大跌往往伴隨中長期布局契機，除2022年在俄烏戰爭與美國聯準會激進升息的雙重利空下，短期修正時間相對拉長外，其餘情況下，大跌後進場的中長期投資勝率明顯偏高，且一年後幾乎全數呈現正報酬。游景德進一步補充，市場在恐慌性下跌時，往往過度放大短期風險，但在台股基本面未出現系統性風險的情況下，跌深反而提供了重新檢視資產配置與產業權重的機會。尤其AI、半導體等長期趨勢並未改變，短線震盪反而有助於籌碼沉澱與估值修正，為後續行情打下基礎。

整體而言，游景德表示，3月的急跌使台股站上關鍵轉折位置，短線仍須留意國際情勢、通膨走勢與美國科技股對情緒面的影響，但從歷史統計來看，「跌深後半年」、再加上美國期中選舉即將到來的時間條件，確實符合市場對選擇性行情的期待。面對2026年的投資環境，操作上宜保持審慎樂觀，透過專業投資團隊進行主動選股與靈活配置，方有機會在波動中穩健前行、持盈保泰。