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股東會紀念品e化上線 35家今年有意採用

中央社／ 台北31日電

金管會今天表示，集保結算所建置股東會紀念品電子化服務（eGift）於3月23日上線，目前跟集保簽約使用eGift業者有188家，其有35家今年股東會有意願採用，目前17家已公告紀念品種類，全數皆為超商禮券。

金管會說明，集保結算所建置協助公司發放股東會紀念品電子化服務（eGift），股東可透過電子投票平台領取序號，並在線上領取股東會紀念品，像是超商商品卡、交通票券、餐廳折價券等實體券，多數可轉為線上領取，預計今年股東常會上路。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會上說明，集保宣布3月23日上線eGift服務，合計目前有188家上市櫃公司跟集保簽約使用此服務，其中，35家公司（19家上市公司與16家上櫃公司）今年股東會有意願採用，另有2到3家正在考慮中。

黃厚銘指出，調查有意願採用的公司，目前有17家公司已公告紀念品種類，全數皆為超商禮券，其中，9家業者使用超商禮券面額為新台幣50元，另8家面額為35元。

外界關注零股股東是否可使用eGift服務，黃厚銘說，這部分尊重公司規劃，透過推動eGift服務，讓股東不用跑一趟才能領股東會紀念品，也盼望達到節能減碳目標，集保也規劃好禮抽獎活動鼓勵股東使用。

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