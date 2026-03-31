台股補跌破季線 3月改寫三紀錄

台股31日收盤賣壓沉重，終場大跌近800點、跌幅2.45%，晶圓代工龍頭台積電（2330）收1,760元，下跌20元、跌幅約1.1%；不過相較權值股相對有撐，記憶體族群可說成為今天盤面重災區，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）同步摜至跌停，威剛（3260）也重挫9.46%，幾乎貼近跌停，創見（2451）收盤跌7.46%、群聯（8299）跌6.54%，華邦電（2344）雖僅小跌，但整體族群仍呈現全面性殺盤。

2026-03-31 18:00