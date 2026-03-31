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台股補跌破季線 3月改寫三紀錄

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

國際油價不斷上揚，持續重挫全球股市，台股31日也在補跌效應下，重挫795點、收31,722點，雙破32K與季線大關；總計3月來，包括跌點、外資賣超金額、八大公股護盤金額等均改寫歷史紀錄。

中東情勢緊張，推升31日盤中布蘭特原油每桶一度逼近110美元價位，加上美股道瓊與那斯達克指數雙雙跌破年線支撐，使台股出現補跌走勢，指數開低走低，終場大跌2.44%，成交量擴增至8,824億元，呈「價跌量增」格局。

總計3月來，台股共計重挫3,691點，寫下歷史單月最大跌點紀錄；外資賣超金額高達9,682.13億元，攀史上單月最高賣超金額；而國家隊護盤不遺餘力，3月八大公股行庫共買超2,211億元，更是創下國家隊單月買超最高紀錄。

那斯達克 中東 台股

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