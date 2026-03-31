記憶體股「全面性殺盤」淪台股重災區 市值單日蒸發逾1600億

台股31日收盤賣壓沉重，終場大跌近800點、跌幅2.45%，晶圓代工龍頭台積電（2330）收1,760元，下跌20元、跌幅約1.1%；不過相較權值股相對有撐，記憶體族群可說成為今天盤面重災區，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）同步摜至跌停，威剛（3260）也重挫9.46%，幾乎貼近跌停，創見（2451）收盤跌7.46%、群聯（8299）跌6.54%，華邦電（2344）雖僅小跌，但整體族群仍呈現全面性殺盤。

今天受傷最重的仍是DRAM指標股南亞科，單日市值直接蒸發約681億元；旺宏同樣跌停，收115.5元、單日下跌12.5元，市值也蒸發約241億元。至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯今日收1,500元、下跌105元，單日市值減少約229億元，顯示不只傳統DRAM與NOR族群承壓，連高價記憶體控制晶片指標股也難逃賣壓。即便華邦電今天跌幅相對較小，但單日市值仍蒸發約126億元。

不過，短線市場情緒確實偏向保守，一方面美光近期股價明顯承壓，公司雖繳出強勁財報與AI帶動的營收展望，但擴大資本支出，加上市場對新技術可能降低記憶體使用量的疑慮升溫，導致資金先行退場；另一方面，美伊戰事發展仍不明朗，油價攀高與全球風險偏好降溫，也讓科技股與記憶體族群同步承受評價修正壓力。

但若回到基本面觀察，記憶體報價循環並未出現明顯反轉訊號。宜鼎董事長簡川勝仍對後市維持偏多看法，指出DRAM漲勢目前尚未見頂，而Flash漲價更「還只是起手式」，主因在於供給依舊吃緊，加上AI應用從雲端推論一路往邊緣端擴散，持續帶動記憶體與儲存需求升溫。

整體來看，在大盤重挫、台積電走弱之際，資金明顯先行撤出先前漲幅已大、評價墊高的記憶體族群，導致跌停家數擴大，高價股與模組廠同步回檔。若以主要記憶體股估算，單日市值蒸發已逾1,600億元，也凸顯今日記憶體股確實是台股盤面殺盤最慘烈的重心。