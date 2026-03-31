外資賣超807億元 這檔ETF竟遭賣超逾10萬張、已連26賣

台股31日開低走低，一度下滑至31.705.99點，季線及32,000點雙雙失守，終場收在31,722.99點，下跌795.17點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超807.45億元，元大台灣50（0050）仍高居外資賣超個股第一名，單日遭賣超10萬4,127張，外資從農曆年開紅盤以來已連續26個交易日賣超0050，合計賣超164萬1,226張。

台股早盤以32,419點開出，下跌99.16點，權王台積電（2330）以1,775元開低，一度翻紅至1,790元，上漲10元，但午盤過後賣壓加重，最後一盤更爆出13,812張賣單，終場收在1,760元，下跌20元，跌幅1.12%，影響大盤指數約159點。

權值股是殺盤的重心，台達電（2308）收1,380元，下跌105元，影響大盤指數約78點；日月光投控（3711）收328.5元，下跌25元，影響大盤指數約32點；鴻海（2317）收187.5元，下跌6.5元，影響大盤指數約27點。

欣興（3037）收444.5元，下跌49元，影響大盤指數約22點；智邦（2345）收1,510元，下跌125元，影響大盤指數約20點；台光電（2383）收2,600元，下跌185元，影響大盤指數約19點；南亞科（2408）跌停板收在198.5元，下跌22元，影響大盤指數約19點；南亞（1303）也收黑，以73.9元收盤，下跌7.5元，影響大盤指數約17點。

台股開低走低，盤中一度下滑至31,705.99點，大跌812.17點，終場收在31,722.99點，下跌795.17點，跌幅2.45%；統計3月以來大盤指數下跌3,691.5點，跌幅10.42%，今年第1季則是上漲2,759.39點，漲幅9.52%。

統計31日三大法人賣超986.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超807.45億元，投信買超30.97億元，自營商賣超（合計）210.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.67億元，自營商（避險）賣超193.49億元。

統計外資賣超前十名依序是元大台灣50、台新新光金（2887）、群益台灣精選高息（00919）、主動復華未來50（00991A）、南亞、鴻海、台積電、群創（3481）、台化（1326）、華航（2610）等；外資賣超台新（2887）新光金38,216張，賣超南亞30,843張，賣超鴻海21,640張，台積電也遭外資賣超20,438張。

統計外資買超前十名依序是復華富時不動產（00712）、力積電（6770）、群益優選非投等債（00953B）、兆豐金（2886）、新興（2605）、凱基美國非投等債（00945B）、合庫金（5880）、建漢（3062）、宏碁（2353）、華邦電（2344）等。