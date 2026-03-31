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慘淪提款機！美伊戰火狂燒 外資3月賣超台股9682億創紀錄

中央社／ 台北31日電
根據台灣證交所統計，外資3月在集中市場賣超約新台幣9682.13億，創史上外資最大單月賣超金額紀錄，遠遠超越2025年3月的4656.22億。示意圖。中央社
根據台灣證交所統計，外資3月在集中市場賣超約新台幣9682.13億，創史上外資最大單月賣超金額紀錄，遠遠超越2025年3月的4656.22億。示意圖。中央社

台股集中市場指數今天下跌795.17點，收在31722.99點，一舉跌破季線並失守32000點關卡。根據台灣證券交易所統計，外資3月在集中市場賣超約新台幣9682.13億元，創史上外資最大單月賣超金額紀錄，遠遠超越2025年3月的4656.22億元。

美伊戰火持續延燒，引發投資人擔憂，台股集中市場指數今天終場下跌795.17點，收在31722.99點，為台股史上第12大單日跌點，除跌破季線32181點，並失守32000點整數關卡，成交值7939.64億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天大舉賣超807.45億元，連4賣；自營商減碼210.16億元，僅投信站在買方，買超30.97億元；三大法人合計賣超986.64億元。

個股方面，外資今天賣超前3名為元大台灣50達7萬742張、大成鋼3萬4768張及主動統一台股增長2萬2376張。另外，外資今天賣超台積電1萬5959張，為賣超排行第9名。

買超個股方面，外資今天買超前3名為台化4萬1744張、南亞2萬7414張及中石化1萬1732張，皆為塑化族群。如果加上買超第5名的台聚及第7名的亞聚，今天外資買超榜前10名，塑化股就占5席。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，現階段AI基本面沒有太大改變，但短線受中東局勢干擾，牽動油價、通膨等因素，加上台股相對於美股位階高太多，短線恐面臨修正壓力。

蔡明翰認為，現在戰事持續，建議投資人不必太過糾結於細節，例如美國總統川普講了一個利多或利空，就去追高或殺低，投資人得自己判斷這場戰爭對經濟的可能影響。

如果認為戰爭會拖很久影響經濟，那現在台股才剛跌破季線，還在相對高的位置，應該趕快減碼；但如果認為川普最後會見風轉舵，戰事不會拖很久，那台股走勢很可能像去年對等關稅的翻版，戰事稍微告一段落就迅速反彈。不過投資人得先撐過這段時間，避免殺在低點、錯失市場反彈機會。

台股 外資 美伊戰爭

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