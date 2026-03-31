中東戰事惡化美科技股大跌…台股季線失守 法人喊分批進場這些族群

受費城半導體指數大跌影響下，31日台股如預期面臨極大回檔壓力，加權指數收盤大跌795.17點，跌幅2.45%，收在31,722.99點，今日這波修正可說是由外部利空與內資籌碼鬆動共同造成。

保德信市值動能50（009803） ETF經理人楊立楷指出，31日大跌主要是受到美股評價修正衝擊，包括費半指數大跌4.23%、晶圓龍頭大廠ADR挫3.13%拖累，加上Coherent等科技龍頭的重挫，引發市場對AI及光通訊股短期評價是否過高的恐慌。再者，美伊戰事再度升溫，地緣政治避險情緒快速上升，除了原油價格均突破100美元關卡，資金也流入美元避險。

楊立楷表示，由於弱勢族群集中在人氣熱門股，且跌勢劇烈，觸發部分維持率不足的融資斷頭壓力，從成交量放大至7,939億元可看出，在3,900億元高檔的融資籌碼正經歷換手過程。也因為高額融資在31日的大跌中獲得適度釋放，當浮額清洗後，籌碼流向法人與長期投資者，有利於台股4月重啟表現空間。

楊立楷認為，大盤收盤守住關鍵支撐位，未跌破3月初低點，且成交量放大，顯示市場籌碼換手，根據過去歷史經驗，地緣政治引發的恐慌通常為波段低點，隨著3月震盪洗盤，4月有望出現轉機，且從基本面來看，AI成長趨勢不變，美國雲端服務供應商資本支出持續增加，晶圓龍頭大廠在AI晶圓代工的龍頭地位穩固，法人機構對其2026年獲利預期依然樂觀，長線偏多路徑並未因近日震盪而改變，建議投資人反而可利用此波回檔，分批進場晶圓龍頭大廠供應鏈、光通訊、電源相關族群等。